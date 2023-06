Quando chiude il calciomercato femminile? Le date

Il calcio femminile sta prendendo sempre più piede; andiamo a vedere quando finisce il calciomercato proprio nel calcio femminile.

Il calcio femminile, ultimamente, sta aumentando la sua popolarità; l’obiettivo sembra essere quello di creare un movimento sempre più importante e che possa, in un certo senso, avvicinarsi a quello maschile.

Servirà, probabilmente, ancora del tempo ma le basi sembrano decisamente solide e questo anche grazie a due realtà come Juventus e Roma.

Anche nel calcio femminile, ovviamente, abbiamo il calciomercato; aspetto fondamentale per permettere alle società di rinforzarsi nel miglior modo possibile.

Cerchiamo di capire come funziona il calciomercato in un mondo, calcistico, non ancora così famoso ma che punta a diventare sempre più importante.

Date inizio calciomercato estivo femminile

Iniziamo con il dire come la sessione estiva di calciomercato sia fondamentale perché permette alle società di avere diverso tempo a disposizione per andare a comporre le rose in vista della stagione.

Per quanto riguarda la data di inizio dell’ultimo mercato estivo non si trovano informazioni certe a riguardo ma, stando a quanto riportato da Tuttocampo, la sessione di calciomercato estiva è iniziata con la fine del campionato.

Date fine calciomercato estivo femminile

Per quanto riguarda la fine dell’ultima sessione di calciomercato estivo femminile, stando a quanto riportato da calciopress, il termine ultimo è stato lo scorso sette settembre alle ore 19.00.

Un lasso di tempo decisamente lunga per andare a comporre le rose in vista dell’inizio della stagione.

Quando inizia il calciomercato invernale femminile e quando finisce

Andiamo, ora, a parlare della sessione di calciomercato invernale; in questo caso parliamo della finestra detta di riparazione in cui le società vanno ad intervenire, con un periodo molto più breve a disposizione, per migliorare le rose e finire la stagione nel migliore dei modi.

Per quanto concerne la data di inizio della sessione di calciomercato invernale, l’ultima finestra (stando a quanto riportato da calciopress) è stata lo scorso due gennaio.

Sulla data di chiusura, invece, non abbiamo nessun tipo di informazione precisa ma non dovrebbe discostarsi troppo da quello maschile; qualora fosse così il termine ultimo, nella scorsa sessione invernale di mercato, sarebbe il trentuno gennaio scorso.