Ora è UFFICIALE: scelto il futuro di Asensio

Marco Asensio chiude la sua avventura al Real Madrid. Arriva anche il comunicato ufficiale, mentre lo spagnolo andrà a caccia di una nuova realtà

Domani alle ore 18.30 il Real Madrid chiuderà il proprio campionato in casa contro l’Athletic Bilbao, al culmine di una stagione dalla quale ci si aspettava di più soprattutto in Liga, dove i ‘blancos’ hanno tirato troppo presto i remi in barca lascia via libera al Barcellona.

Ultima da calciatore del Real Madrid per Marco Asensio, che lascerà il club di Florentino Perez alla scadenza naturale del suo contratto prevista per il prossimo 30 giugno. Si chiude quindi una bella storia d’amore tra il fantasista iberico e la compagine capitolina. Ai ‘blancos’ Asensio ha peraltro vinto ben 17 trofei: 3 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 3 Campionati, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna.

Uno score fenomenale per un calciatore dalle grandi qualità tecniche, che negli ultimi anni è stato penalizzato da qualche bocciatura di troppo e dagli infortuni che di tanto in tanto hanno colpito. In questa ultima stagione a Madrid ha messo a referto ben 12 gol ed 8 assist, risultando comunque efficace. Un nome il suo che già da tempo circolava in ottica calciomercato, e che mediaticamente era stato associato anche a squadre italiane come Milan e Juventus.

Calciomercato, finisce l’avventura di Asensio al Real Madrid

Dalla Serie A alla Premier passando per il Paris Saint Germain (grande favorito): Asensio nel corso del tempo è stato accostato a diverse realtà. Il futuro è ancora da decidere in maniera definitiva, mentre è certo l’addio al Real.

La stessa compagine di Madrid ha salutato e ringraziato il mancino ex Espanyol per il suo contributo: “Il Real Madrid esprime gratitudine e affetto per Marco Asensio, giocatore che ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia per sette stagioni. È arrivato al Real Madrid quando aveva solo 20 anni ed è riuscito a entrare nella storia del nostro club come parte di una squadra che è stata protagonista di uno dei nostri periodi di maggior successo”.

Poi i migliori auguri per il futuro sottolineando come il Real Madrid sarà sempre ‘casa sua’.