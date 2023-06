Lo ‘spediscono’ subito al Milan: addio polemico di Gagliardini

Il centrocampista italiano lascerà l’Inter a costo zero il prossimo 30 giugno per la scadenza del contratto

In attesa della finalissima di Champions League di settimana prossima, l’Inter questo pomeriggio si ritrova allo Stadio Olimpico Grande Torino per l’ultimo appuntamento stagionale in campionato. Un match condotto dai nerazzurri al termine del primo tempo grazie alla rete sin qui decisiva di Marcelo Brozovic arrivata al 37′.

Una prima frazione combattuta tra Torino e Inter, sbloccata dalla conclusione mancina del centrocampista croato dal limite dall’area di rigore dei granata. Non del tutto esente da responsabilità Milinkovic-Savic, poco reattivo in tuffo ad impedire il vantaggio dei nerazzurri.

Nonostante la rete che attualmente vede la formazione di Simone Inzaghi avanti di un gol, non sono mancate all’intervallo le critiche da parte dei tifosi nerazzurri per la prestazione di un interista schierato questo pomeriggio in campo dal primo minuto. Il calciatore in questione è Roberto Gagliardini, all’ultima gara in maglia nerazzurra in campionato in vista del divorzio di fine stagione. Il centrocampista, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non rinnoverà infatti il proprio accordo con l’Inter.

Calciomercato Inter, i tifosi ‘spediscono’ Gagliardini al Milan

La partita sin qui opaca disputata dal numero 5 nerazzurro contro il Torino, ha attirato i commenti negativi da parte dei tifosi riversati sui social durante il primo tempo.

Tra i principali tweet nei suoi confronti, ad esempio, c’è chi si augura che il prossimo anno Gagliardini possa sì continuare a giocare a Milano, ma con i colori dei cugini rossoneri: “Speriamo si faccia espellere pure oggi così la prima con il Milan non la gioca”. Non solo messaggi ironici sul futuro dell’ex Atalanta, preso di mira dai tifosi dell’Inter anche per gli errori tecnici commessi in questo primo tempo.

Non è affatto un mistero che il rapporto tra Gagliardini e parte della tifoseria si sia rotto da tempo, come certificato anche dall’espulsione rimediata dal centrocampista in occasione dell’ultima trasferta di Napoli che, nel bel mezzo della lotta per un posto in Champions League, ha generato non poca indignazione tra i nerazzurri.

Queste le principali reazioni social su Gagliardini:

Speriamo che Gagliardini si faccia espellere pure oggi così la prima con il Milan non la gioca. — Giu$erio (@GiuSerio91) June 3, 2023

è l'ultima partita di Gagliardini con la maglia nerazzurra è l'ultima partita di Gagliardini con la maglia nerazzurra è l'ultima partita di Gagliardini con la maglia nerazzurra è l'ultima partita di Gagliardini con la maglia nerazzurra #TorinoInter — silvia. (@Believe__) June 3, 2023

Ma ancora ci ostiniamo a far giocare #Gagliardini.

Ma ancora non gli è scaduto il contratto?#torinoInter — gabriele monetini (@ardix76) June 3, 2023

Gagliardini manco un passaggio — Robin (@Roberto_1908) June 3, 2023

Gagliardini ha fatto un controllo in mezzo campo che nemmeno io quando gioco al campetto 😂 — matteo (@matteo26040969) June 3, 2023

Dai togli Gagliardini e fagli prendere gli ultimi applausi, dall’avversario. — 𝐒𝐢𝐫 (@Gianluca_Sir) June 3, 2023

Con #TorinoInter ci liberiamo definitivamente di Gagliardini. — caniodìca (@caniodica) June 3, 2023

Non commento la partita, dico solamente menomale che è l'ultima partita con l'Inter di Roberto Gagliardini e Samir Handanovic #torinointer — giada🌸 (@its_jade22) June 3, 2023

11 minuti di gagliardini sono già troppi simone sostituzione — C🧚🏻‍♂️ (@chechhs) June 3, 2023

Oggi è l’ultima volta che vedrò Gagliardini con addosso i colori che amo. Sono più contento del giorno della vigilia di Natale #TorinoInter — Dennis Montisci (@DennisMontisci) June 3, 2023