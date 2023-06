La nuova dirigenza ha detto sì: colpo gratis, Inter e Juve al tappeto

Il suo futuro potrebbe essere ancora in Bundesliga: ecco l’intreccio che mettere fuori gioco i bianconeri e i nerazzurri

Sebbene manchino ancora una manciata di minuti prima della fine ufficiale della stagione, tanti club di Serie A sono già all’opera per perfezionare quelle mosse di mercato con cui puntellare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Juventus ed Inter sono sicuramente tra le compagini più all’opera, anche perché sia i nerazzurri che i bianconeri hanno diversi reparti da rinforzare.

Si cercherà dunque di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Tra i risvolti da monitorare con attenzione, occhio a quelli relativi alle corsie esterne. Soprattutto sulla corsia mancina, infatti, si potrebbero profilare chances interessanti sia per la Juve che per l’Inter. Il futuro di Gosens, ad esempio, è ancora tutto da scrivere; allo stesso tempo, però, anche la Juve potrebbe decidere di non “accontentarsi” del rinnovo automatico di Alex Sandro e del ritorno alla base di Cambiaso.

Il Bayern Monaco a tutta su Guerreiro: Juve ed Inter fanno marcia indietro

Questo spiega il motivo per il quale in tempi e in modi diversi il profilo di Guerreiro sia stato accostato con una certa insistenza ai due club. Sebbene non sia considerato una priorità né dai bianconeri né dai nerazzurri, il classe ’93 ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa. Terzino duttile ed esperto, bravo a far partire l’azione dal basso ma anche propositivo e abile a capire i vari momenti della partita, Guerreiro ha molto mercato soprattutto in Bundesliga.

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nel corso delle scorse settimane, il Bayern Monaco è uscito definitivamente allo scoperto, puntando con decisione su Guerreiro. Secondo quanto evidenziato da Sky.de, infatti, l’eventuale acquisto del laterale mancino sarebbe stato avallato anche dalla nuova dirigenza bavarese. La trattativa è entrata nella sua fase più calda ma, al momento, non sarebbero stati intavolati accordi di alcun genere. Allettato dalla possibilità di vestire la maglia del Bayern, però, Guerreiro avrebbe già comunicato ad alcuni compagni di squadra del Borussia la possibilità di approdare all’ombra dell’Allianz Arena. Situazione dunque da monitorare con attenzione.