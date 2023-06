Inter, Gosens e Dumfries sul mercato: un canadese e un ex per sostituirli

I due esterni di centrocampo non fanno parte degli imprescindibili di Inzaghi e, a fronte di offerte congrue, potrebbero lasciare l’Inter a fine sagione

Un’altra stagione sta giungendo al termine e un’altra sessione di calciomercato è alle porte. L’Inter vuole aspettare il 10 giugno, dopo la finale di Champions League, per buttarsi totalmente sul mercato.

Per quanto riguarda i giocatori in uscita, però, la società nerazzurra ha iniziato a farsi delle idee. Il gioco di Simone Inzaghi si basa molto sui quinti di centrocampo, motivo per cui al momento l’unico esterno certo della permanenza sembra essere Federico Dimarco.

Robin Gosens, complice anche un lungo infortunio, e Denzel Dumfries quest’anno hanno reso meno del previsto e dello sperato. Il tedesco sta iniziando adesso a ingranare, mentre l’olandese ha avuto molti alti e bassi. All’inizio della stagione solamente il Mondiale è stato degno di nota (in particolare con l’ottima prestazione contro la Croazia) che ha attirato su di sé l’interesse del Chelsea. Per il resto, una stagione sottotono, salvo poi crescere negli ultimi due mesi.

L’Inter vorrebbe puntare proprio sul fatto che i due giocatori siano cresciuti nell’ultimo periodo e abbiano scatenato l’interesse di alcuni club. Dumfries, come dicevamo prima, piace in Premier League mentre Gosens in patria, dunque in Germania. Entrambi i giocatori vorrebbero restare a Milano, ma per l’Inter non sono degli imprescindibili. Ecco perché, se arrivasse una solida offerta dall’estero, Zhang potrebbe pensare di lasciarli partire.

Gosens e Dumfries in partenza, un canadese in pole

Un giocatore che piace tanto all’Inter è Tajon Buchanan, esterno canadese classe ’99 attualmente in forza al Club Bruges.

Una delle sue caratteristiche principali è la duttilità. Esterno in grado di giocare a tutta fascia sia a destra che a sinistra, può essere impiegato come ala, come esterno di centrocampo e all’occorrenza anche come terzino. Buchanan piace all’Inter anche per la sua bravura nel creare superiorità numerica. Ancora presto per parlare di obiettivo, ma Marotta e Ausilio lo osservano.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, si potrebbe valutare un grande ritorno in stile Lukaku. Ivan Perisic non ha mai fatto mistero della sua nostalgia per Milano e per i nerazzurri, ed era anche allo stadio a sostenere la sua ex squadra durante l’Euroderby di ritorno contro il Milan. Difficile pensare a un’operazione fattibile, soprattutto perché il croato dovrebbe essere disposto ad abbassarsi lo stipendio.