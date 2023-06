Juric avverte Cairo: il tecnico ha le idee chiare sul futuro

Le dichiarazioni del tecnico del Torino al termine del match contro l’Inter. Arriva l’annuncio sul futuro

Niente ottavo posto per il Torino. La squadra di Ivan Juric non è riuscita nell’impresa di battere l’Inter, che si è imposta grazie ad una rete di Marcelo Brozovic.

Il tecnico dei granata, intervenuto ai microfoni di DAZN, si è comunque detto soddisfatto della stagione della sua squadra: “C’è grandissimo orgoglio perché ad agosto siamo partiti con mille difficoltà – afferma Juric -, I ragazzi non hanno mai mollato, dispiace non aver ottenuto l’ottavo posto. La squadra ha lavorato duramente e vedo dei margini di miglioramento nel gioco. Possiamo crescere tanto, e sono veramente molto orgoglioso per come si sia creato questo gruppo”.

Immancabile la domanda sul futuro. Il tecnico non si nasconde e ammette novità a breve: “Dovrò parlare con il presidente e capire cosa pensa, poi potremmo decidere – prosegue Juric -. Domani faremo una riunione e vediamo cosa propone, io alla fine devo ringraziarlo perché mi ha permesso di lavorare in autonomia e ha ascoltato le mie idee sul lavoro, ma vorrei alzare l’asticella“.