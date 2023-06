Inzaghi lascia a casa un titolarissimo: le ultime in vista del City

L’Inter di scena sul campo del Torino questo pomeriggio nell’ultimo impegno in campionato: un titolare non parte insieme al resto della squadra

Simone Inzaghi lascia a casa Federico Dimarco per l’ultima partita stagionale in campionato dell’Inter sul campo del Torino.

La squadra nerazzurra è partita direttamente questa mattina da Appiano Gentile in pullman per il capoluogo piemontese e insieme ai compagni non c’era il canterano interista. Come raccolto da Calciomercato.it, però, nulla di preoccupante per l’ex laterale del Parma: riposo programmato per lui, che comunque non sarebbe stato utilizzato all’Olimpico Grande Torino. Inzaghi non vuole correre rischi e ha preferito a livello precauzionale far recuperare al meglio Dimarco in vista ovviamente della finalissima di Champions League a Istanbul contro il Manchester City di sabato prossimo. Sulla corsia sinistra questo pomeriggio spazio quindi a Gosens.

Insieme a Dimarco non sono partiti per Torino anche Mkhitaryan e Correa: l’armeno già lunedì dovrebbe riaggregarsi al gruppo, mentre è corsa contro il tempo per recuperare l’argentino in vista della trasferta turca. Oggi in attacco spazio a Lautaro Martinez, con Lukaku favorito su Dzeko per affiancare il ‘Toro’. In campo dal primo minuto anche Bastoni, Brozovic e Calhanoglu mentre in porta ci sarà capitan Handanovic, che potrebbe giocare la sua ultima gara tra i pali nerazzurri.

La probabile formazione dell’Inter contro il Torino (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.