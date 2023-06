Inzaghi ‘replica’ la Juve prima di Istanbul: la coppia che non ti aspetti

L’Inter sarà attesa dalla trasferta di Torino nell’ultimo impegno di campionato: le tappe di avvicinamento alla finalissima di Champions

Niente ritiro questa sera per l’Inter alla vigilia dell’ultimo match di campionato in casa del Torino. Ritorno fissato domattina ad Appiano Gentile, prima dell’ultima veloce sgambata e della partenza per il capoluogo piemontese in vista dell’anticipo all’Olimpico Grande Torino contro la formazione di Juric. Il gruppo nerazzurro farà tutto in giornata, come già successo nella semifinale d’andata di Coppa Italia all’Allianz Stadium contro la Juventus.

La testa è ovviamente rivolta alla finalissima di Istanbul col Manchester City dopo aver blindato il posto in Champions League, anche se Simone Inzaghi pensa a delle turnazioni ragionate per non far perdere ai suoi il ritmo partita. Inter, le mosse di Inzaghi per il Torino con vista Champions Diverse le staffette in programma con qualche titolarissimo in campo dal primo minuto come Bastoni, Brozovic e Lautaro Martinez. Probabile che Inzaghi si affidi un po’ a sorpresa alla ‘Lu-La’ dal primo minuto, con Lukaku a far coppia con il ‘Toro’ e Dzeko inizialmente in panchina. L’obiettivo del centravanti belga è chiaro: scalzare l’ex Roma e prendersi una maglia da titolare per la grande notte in terra turca.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi in vista della gara con il Torino

Partita che inoltre potrebbe fungere da trampolino per ‘Big Rom’ per meritarsi la conferma anche nella prossima stagione. Probabile spezzone di partita per Skriniar, out invece Mkhitaryan e Correa (l’argentino a rischio anche per la finale di Champions).

Tra poche ore l’Inter scenderà in campo con il nuovo main sponsor Paramount+, che per le ultime due gare della stagione con Torino e soprattutto City verserà 10 milioni di euro nelle casse di Zhang. La metà circa il presidente nerazzurro li ha promessi come premio alla squadra in caso di trionfo a Istanbul. Steven Zhang partirà insieme a tutto il gruppo giovedì pomeriggio da Malpensa, mentre lunedì è previsto il media day al Suning Centre con la conferenza di Inzaghi, le dichiarazioni di alcuni giocatori e l’allenamento aperto alla stampa.

La probabile formazione dell’Inter anti-Torino (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.