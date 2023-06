HIGHLIGHTS | Brozovic gol e Torino ko: buona la prova generale per l’Inter

L’Inter vince l’ultima partita di campionato contro il Torino: decide Brozovic nel primo tempo, ora per i nerazzurri c’è la Champions

Missione compiuta. L’Inter vince anche l’ultima partita di campionato, imponendosi sul campo del Torino per 1-0. Decide una rete di Brozovic sul finire del primo tempo, ma è soprattutto l’assenza di problemi fisici, la vera buona notizia in vista della finalissima Champions di sabato prossimo.

Era questa la priorità per la formazione di Inzaghi che lancia Lukaku dal primo minuto, in coppa con Lautaro Martinez. È proprio del belga il primo pericolo per Milinkovic-Savic con una conclusione in diagonale, dopo uno slalom, che si spegne sul fondo. Siamo al 32′ e il match è caratterizzato da grande equilibrio in campo con poche vere occasioni da gol per entrambi gli attacchi.

Qualche minuto dopo però arriva l’azione che decide il match. Brozovic prova la conclusione da fuori, il portiere del Torino non è felicissimo nel suo intervento e l’Inter può esultare. Sull’1-0 si chiude il primo tempo con la ripresa che si apre con i granata più volitivi alla ricerca del pareggio.

Serie A, Torino-Inter 0-1: decide Brozovic

A rendersi pericoloso però è il nuovo entrato Dzeko che sfiora il palo con una conclusione di sinistro. Ci prova anche Gagliardini, ma la sua conclusione si spegne a lato non di molto.

Handanovic salva su Karamoh e poi lascia il terreno di gioco con Inzaghi che decide di dare spazio anche a Cordaz. Proprio il neo-entrato salva su una conclusione ravvicinata di Sanabria, poi tocca a Dzeko rendersi pericoloso, colpendo il palo esterno. Nel recupero clamorosa occasione fallita da Sanabria che manca il pallone a tu per tu con Cordaz. Il risultato non cambia più: finisce con una sconfitta il Torino, vince l’Inter e lancia un segnale al City per la finalissima di Champions.

A breve gli highlights del match

TORINO-INTER 0-1: 38′ Brozovic (I)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio 71; Inter* 72; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli 43; Salernitana 42; Lecce 36; Spezia e Verona 31; Cremonese 24; Sampdoria 19

*una partita in più

**10 punti di penalizzazione