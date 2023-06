Gundogan stellare, Guardiola manda un messaggio al Milan

Il Milan sogna il colpo Gundogan a costo zero: dopo la finale di FA Cup Guardiola manda un messaggio ai rossoneri

Una prova stellare e una doppietta che ha portato il Manchester City a conquistare la settima FA Cup della sua storia.

Le due reti siglate dal centrocampista tedesco hanno permesso agli uomini di Pep Guardiola di conquistare, dopo il campionato, anche la coppa nazionale superando per 2-1 il Manchester United. Una stagione che però non si è ancora conclusa visto che il City sfiderà l’Inter ad Istanbul per la finale di Champions League.

Milan su Gundogan, ma Guardiola spera nel rinnovo

Il nome del tedesco però è chiacchieratissimo in ottica mercato. Di lui si è infatti parlato soprattutto in merito ad un possibile approdo a zero al Milan.

Il contratto del classe 1990 scade infatti a fine stagione e il Milan sogna il super colpo a costo zero, con il giocatore che sarebbe pronto a dare risposta dopo la finale di Champions League. Un affare che saprebbe di straordinario, ma il Manchester City non molla la presa. Gundogan (in doppia cifra questa stagione) è un elemento chiave per lo scacchiere di Guardiola, che gli ha affidato anche la fascia di capitano. E in merito alla permanenza del tedesco, il tecnico catalano ha parlato così in conferenza stampa: “La dirigenza e in particolare Txiki Begiristain stanno lavorando. Speriamo di avere presto una risposta e che questa sia positiva. Mi auguro tutto si possa risolvere positivamente”. Segno quindi che il City è intenzionato a rinnovare il contratto del giocatore, che ancora però non ha trovato un accordo. Il Milan aspetta e, ardentemente, spera. Tra una settimana o poco più tutto potrebbe essere più chiaro.