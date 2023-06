Milan, colpaccio a sorpresa: il sì dopo la finale di Champions

Il Milan accelera già sul mercato e tenta il colpaccio clamoroso: affare che può concretizzarsi dopo la finale di Champions League

Al termine di una stagione piena di alti e bassi e più travagliata del previsto, il Milan è riuscito comunque a portare a casa il piazzamento in Champions League e in Europa si è reso autore di un buon percorso, giungendo fino alla semifinale persa con l’Inter. Messe alle spalle le difficoltà di questi mesi, i rossoneri provano a ripartire di slancio per rilanciare le loro ambizioni e in questi giorni stanno già mettendo le basi per una annata importante.

Si comincia dall’attesissimo rinnovo di Leao e dall’arrivo, a breve, di Kamada. Fondamentale per i rossoneri regalare a Pioli una squadra più competitiva di quella di quest’anno, confermando i pilastri della rosa e innestando giocatori di qualità. Dopo il giapponese a parametro zero, può arrivare un altro grande colpo. Con sguardo decisamente interessato alla finale di Champions tra Manchester City e Inter.

Milan, assalto all’uomo chiave di Guardiola

Il Milan prova a mettere a segno un altro affare a titolo gratuito, mettendo nel mirino un giocatore di caratura internazionale come Ilkay Gundogan, entrato di prepotenza nel radar del Diavolo.

Il tedesco, dopo sette stagioni, saluterà il City con la finale di FA Cup contro il Manchester United e quella di Champions contro l’Inter. Dopodiché, potrebbe sbarcare in Serie A. Qualche tempo fa, sembrava davvero vicino al Barcellona, ipotesi poi naufragata. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il Milan fa sul serio e le indiscrezioni giunte inizialmente dall’Inghilterra starebbero trovando conferma. La risposta del giocatore, che sarebbe il trequartista ideale nel 4-2-3-1, sarebbe attesa proprio dopo la finale di Istanbul di sabato prossimo. Ci sarebbe fiducia nell’ambiente rossonero di ottenere il sì.