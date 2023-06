Doppio annuncio Inter: come stanno Mkhitaryan e Dimarco

I due calciatori non sono stati convocati per la trasferta di questo pomeriggio in casa del Torino

Sarà un’ultima partita speciale per l’Inter in chiusura di un campionato altalenante. Nella trasferta contro il Torino, infatti, la formazione nerazzurra cercherà chiaramente di difendere il terzo posto in classifica per evitare un sorpasso comunque ininfluente del Milan, anche se la testa inevitabilmente sarà già proiettata all’appuntamento di settimana prossima.

Tra sette giorni esatti, infatti, l’Inter si giocherà l’ultimo atto della sua stagione nella finalissima di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City. Anche per questa ragione, come spiegato da Massimiliano Farris ai microfoni di ‘Dazn’ nel pre-partita di Torino, non sono stati convocati due calciatori importanti, ma non al meglio della condizione.

Prima, però, il vice di Simone Inzaghi ha spiegato le scelte in attacco che vedono questo pomeriggio nuovamente Lautaro Martinez in coppia con Lukaku dal primo minuto: “Abbiamo un attacco importante, nella fase finale di questo campionato ci ha dato una grande mano e siamo arrivato ai traguardi prefissati. Ora cerchiamo di chiudere bene il campionato prima di pensare alla finale di Champions”.

Sui due ‘titolari’ rimasti fuori dai convocati, invece, Farris ha precisato: “Mkhitaryan sta procedendo con il recupero dall’infortunio, l’obiettivo è portarlo a Istanbul. Dimarco? Siccome aveva un affaticamento e non abbiamo grandi esigenze, anche se ci teniamo a chiudere al terzo posto, abbiamo preferito tenerlo a riposo e si allenerà con noi lunedì”.

Calciomercato Inter, de Vrij sul rinnovo: “C’è questa possibilità”

Pochi minuti prima, invece, era stato Stefan de Vrij a commentare l’ultimo impegno stagionale in Serie A.

Il centrale olandese, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Inter, ha parlato del rinnovo, senza però chiarire definitivamente quella che è in questo momento la sua volontà. Queste le parole del difensore sul futuro in maglia nerazzurra dopo la finale di Istanbul: “Continuare la crescita all’Inter? Certo che c’è questa possibilità, dopo la finale di Champions League ne parleremo. Ma ora pensiamo a questa partita e alla prossima settimana”.