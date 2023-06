DIRETTA Serie A, Torino-Inter | Le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e l’Inter di Inzaghi in tempo reale

L’Inter è di scena sul campo del Torino nel secondo anticipo della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Una partita che mette in palio tre punti importanti soprattutto per i padroni di casa che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Reduci dalla roboante vittoria in trasferta contro lo Spezia, i granata di Ivan Juric hanno il destino nelle loro mani: in caso di successo, sarebbe aritmetico l’ottavo posto in classifica che in caso di esclusione della Juve dalle competizioni Uefa vorrebbe dire qualificazione alla prossima Conference League. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che a loro volta vengono dal match vinto contro l’Atalanta che ha certificato la partecipazione alla prossima Champions, vogliono provare a scavalcare la Lazio in seconda posizione ma soprattutto puntano a evitare infortuni in vista della finalissima di Istanbul di sabato prossimo. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si imposero di misura per 1-0 con la rete messa a segno da Brozovic. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Inter in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio 71; Inter 69; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli 43; Salernitana 42; Lecce 36; Spezia e Verona 31; Cremonese 24; Sampdoria 19

*una partita in più

**10 punti di penalizzazione