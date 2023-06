DIRETTA Serie A, Empoli-Lazio e Cremonese-Salernitana | Formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Zanetti e la Lazio di Sarri e dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Ballardini e la Salernitana di Paulo Sousa in tempo reale

La Lazio e la Salernitana fanno visita all’Empoli e alla Cremonese negli ultimi due anticipi del sabato validi per la 38esima giornata del campionato di Serie A. Due partite che impatteranno poco sulla classifica che saranno dirette rispettivamente da Massimi della sezione di Termoli e da Perenzoni della sezione di Rovereto.

Da un lato, allo stadio ‘Castellani’, i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri vogliono chiudere in bellezza con la terza vittoria di fila dopo quelle contro Udinese e Cremonese una stagione positiva che li riporterà a giocare la Champions League oltre alla Supercoppa Italiana. Gli azzurri di Paolo Zanetti, privi di Baldanzi impegnato con l’Italia al Mondiale Under 20, puntano invece a regalare un’altra gioia ai propri tifosi dopo il 4-1 alla Juventus di due settimane fa. All’andata finì con un pareggio per 2-2 con le reti di Caputo e Marin a rimontare il doppio vantaggio firmato da Felipe Anderson e Zaccagni.

Dall’altro, allo stadio ‘Zini’, i grigiorossi di Davide Ballardini vanno a caccia di un successo per congedarsi dalla Serie A a testa alta visto che la retrocessione è ormai aritmetica. I granata di Paulo Sousa, privi dello squalificato Vilhena, a loro volta cercano una vittoria per festeggiare una salvezza conquistata con largo anticipo. All’andata le due formazioni si spartirono il bottino con un 2-2 che portò le firme di Piatek e Coulibaly per i campani e di Okereke e Ciofani per i lombardi. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Empoli e Lazio e tra Cremonese e Salernitana in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Lazio e Cremonese-Salernitana

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli. All. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Galdames, Meite, Valeri; Buonaiuto, Ciofani. All. Ballardini

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Piatek. All. Pauolo Sousa

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio 71; Inter* 72; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli 43; Salernitana 42; Lecce 36; Spezia e Verona 31; Cremonese 24; Sampdoria 19

*una partita in più

**10 punti di penalizzazione