Allegri è circondato, ‘avviso’ alla Juve: “O noi o lui”

Le nuove dichiarazioni del tecnico bianconero hanno scatenato il pandemonio: “Siamo schiavi dell’ennesima follia di Andrea Agnelli”

Allegri via dalla Juventus? Nella conferenza stampa di vigilia della gara con l’Udinese, l’ultima di una stagione a dir poco tribolata oltre che fallimentare per i bianconeri, il tecnico bianconero ha di nuovo parlato mostrando certezze pressoché assolute circa la sua conferma alla guida de ‘La Vecchia Signora’ anche nella prossima stagione.

La ‘tranquillità’, perlomeno apparente, del livornese in merito alla sua permanenza a Torino ha rimandato su tutte le furie quasi la totalità del tifo juventino.

Su Twitter, non a caso, è subito comparso l’hashtag #ONoiOAllegri, una sorta di ‘avviso’ al club: o chiudete il rapporto con Allegri, forte di un ricco contratto di altri due anni, oppure noi ci allontaniamo dalla Juve. Tra il dire e fare, è noto, c’è di mezzo il mare…

Ma l’hashtag è una ulteriore prova – se mai ce ne fosse ancora bisogno – della rottura totale e definitiva tra Allegri e il mondo Juve.

Ecco alcuni dei (quasi 2000) tweet raccolti da Calciomercato.it:

Voi pensate avere uno dei ruoli più importanti all’interno di un’azienda e dopo due anni totalmente fallimentari, in cui non hai portato risultati e anzi, hai svalutato ogni tipo di asset, vantarti di aver fatto un buon lavoro.

Non si può continuare con lui. Non si può continuare cosi.

Arrivati a questo punto per me è molto semplice.

delle parole di Allegri non me ne può fregare di meno sinceramente, né della partita di domani, né eventualmente della prossima stagione, se lo confermate guardatelo voi quello schifo #ONoiOAllegri

Con questo clima non si può iniziare una stagione che dovrebbe essere quella della ripartenza. Non dovrebbe esserci alcuno contratto che tenga, prima viene il progetto e le idee…

molto semplice, vedere una Juve ridotta in queste condizioni mi fa solo incazzare e deprimere, quindi finché resta Allegri non guarderò più partite per non farmi del male, semplice..#ONoiOAllegri

— ᴵᴾᴱᴿᶜᴿᴵᵀᴵᶜᴼ 🤨 (@ipercritico) June 3, 2023