Accordo UFFICIALE: si svincola il 30 giugno

Continuano gli annunci ufficiali con un altro addio già stabilito: lascia un anno prima della scadenza del contratto

Il Real Madrid fa ‘piazza pulita’ di tutti quei calciatori che in questa stagione non hanno fatto parte del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Oltre all’addio di Asensio, l’unico che ha trovato spazio in squadra nel corso dell’annata, c’è anche quello di Mariano ma non solo.

E’ di poco fa la notizia della fine anticipata del contratto di Eden Hazard. Il belga, legato alle merengues fino al 30 giugno 2024, ha trovato un accordo con la società per lasciare un anno prima. Così a fine stagione l’ex Chelsea sarà libero di trovarsi un’altra squadra per provare a rilanciarsi dopo quattro anni particolarmente complicati al ‘Bernabeu’.

Resta ora da vedere quale sarà il futuro di Hazard che potrebbe accettare qualche offerta proveniente dalla MLS, provare un’esperienza esotica e molto remunerativa e provare ancora a dimostrare di essere capace di fare la differenza in Europa. Una decisione che potrà prendere in totale libertà visto che il suo contratto con il Real Madrid dopo il 30 giugno non sarà più in vigore.