Accordo approvato, UFFICIALE: 80 milioni per la Juventus

La scelta dei bianconeri è stata suffragata anche dai dati ufficiali: subito 80 milioni per la Juve. Ecco perché.

Vigilia di campionato per la Juventus, che alla “Dacia Arena” di Udine vuole chiudere al meglio una stagione complicata, movimentata anche e soprattutto dalle vicende extra-campo.

A tal proposito il patteggiamento varato dal club bianconero per chiudere il filone rappresentato dalla manovra stipendi ha calamitato l’attenzione mediatica nel corso dei giorni scorsi. L‘accordo suggellato tra la Juventus e la Procura Federale, con i bianconeri che hanno patteggiato una sanzione di poco oltre i 718 mila euro, ha scritto la parola fine ad un caso che si trascinava ormai da mesi. Opzione che ha scongiurato il rischio che la “Vecchia Signora” partisse con il fardello di una nuova penalizzazione nel corso della prossima stagione. Ciò non esclude, ovviamente, l’opzione di una stangata di Ceferin, che potrebbe comunque escludere la Juventus dalla prossime competizione europee. La chiusura del cerchio, ad ogni modo, permetterà alla dirigenza bianconera di programmare con maggiore serenità le mosse future.

Juventus, il titolo bianconero prende quota: aumento di oltre 80 milioni

La scelta della Juventus di optare per la strategia del patteggiamento è stata premiata anche dalla Borsa. Come riferito da Calcio e Finanza, infatti, in una settimana il titolo bianconero in borsa ha guadagnato l’11%. Il titolo della Juventus si è fissato a quota 0,3260 per azione, ancora in sensibile aumento. In una sola settimana, dunque, il titolo della Juve ha guadagnato il 10,96%, con una capitalizzazione di mercato che è passata da 742 milioni di euro a 823 milioni di euro.

Un aumento di 80 milioni che testimonia la fiducia con la quale gli investitori vedono le prossime settimane in casa Juve. Un’inversione di tendenza che contribuirà a mettere a punto strategie chiare e definite. In un momento nel quale la “Vecchia Signora” si prepara a vivere un’altra possibile estate di profondo rinnovamento, l’intesa maturata con la Giustizia sportiva è stato interpretato almeno dal punto di vista del mercato azionario come garanzia di stabilità e crescita. Staremo a vedere cosa succederà nel corso delle prossime settimane.