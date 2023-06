Roma, appello ai Friedkin: “Mourinho va accontentato”

Roma, appello rivolto nei confronti della proprietà: “Mourinho va accontentato, bisogna alzare l’asticella”

La sconfitta in finale di Europa League pesa e non poco in casa Roma. Il ko ottenuto a Budapest ai rigori contro il Siviglia ha impedito ai giallorossi di vincere il secondo trofeo europeo consecutivo e di conquistare un posto nella prossima Champions League.

Ko che ha lasciato strascichi anche fuori dal campo, con la Uefa che ha ufficialmente aperto un’indagine dopo gli insulti di Mourinho all’arbitro Taylor. Ora la Roma sfiderà lo Spezia e deve sperare in un passo falso dell’Atalanta contro il Monza per poter superare i bergamaschi e finire al quinto posto in classifica. Intanto però i tifosi lanciano un appello nei confronti della proprietà. In un post social su Twitter pubblicato dal Friedkin Group relativo al “Congaree Global Golf Initiative 2023”, i tifosi giallorossi hanno voluto manifestare il proprio pensiero.

Le risposte al post, che non ha nulla di inerente con la Roma, sono però soprattutto di supporters giallorossi, che ringraziano la proprietà, ma chiedono loro uno sforzo importante. “Bisogna alzare l’asticella e accontentare mister Mourinho” scrive un tifoso. “Ascoltate Mourinho” aggiunge un altro. E c’è anche chi fa capire che la pazienza ha un limite: “Siamo con voi, ma fino ad una certa. Rinnovate Mourinho”.

Siamo con voi… ma occhio, fino a na certa.

RINNOVATE MOURINHO — Luca Covelli

Presidenti è il momento di alzare l'asticella, accontentate mister Mourinho.

FORZA ROMA SEMPRE 💛❤️

Accontentare jose mourinho. — Stefano (@Stefano98301112) June 1, 2023