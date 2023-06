Rescissione e firma gratis con l’Inter: contatti (ri)avviati

I nerazzurri sarebbero tornati a guardare in Spagna in ottica rafforzamento delle corsie esterne. Ecco le ultime indiscrezioni

L’Inter starebbe guardando di nuovo in Spagna per rinforzare le corsie esterne. In particolare quella di sinistra, considerata la possibile partenza di Gosens nel prossimo calciomercato estivo.

Stando a ‘Marca’, il club di viale della Liberazione ha riavviato i contatti per Jordi Alba del Barcellona. Anzi, ex Barcellona, perché il 34enne ha risolto il contratto che lo legava al club blaugrana fino a giugno 2024. Ora, dunque, è libero di scegliersi la sua nuova squadra, di firmare a costo zero.

Pur essendo in là con gli anni, Alba ha dimostrato di essere ancora un giocatore di ottimo affidamento. La fonte spagnola parla di interesse concreto dei nerazzurri, così come del Benfica, il quale ha detto addio a Grimaldo accasatosi al Bayer Leverkusen. Al momento, tuttavia, nessuna delle due ha presentato una proposta.

Jordi Alba: Inter e Benfica ci sono, l’Atletico si defila

Jordi Alba ha lasciato il Barça dopo undici anni. Adesso il suo desiderio è quello di rimanere in Europa, nel calcio che conta, seppur a breve potrebbe arrivargli una offerta importante dall’Arabia.

Come destinazione futura del terzino va comunque escluso l’Atletico Madrid, del quale si è parlato tanto negli ultimi mesi. Questo perché i ‘Colchoneros’ cercano un calciatore con caratteristiche diverse, e forse più giovane dell’ex catalano.