Quanto ha speso l’Inter nel 2022 per il calciomercato?

L’Inter ha vissuto una stagione assolutamente positiva; andiamo a vedere quanto ha speso il club nerazzurro per il mercato.

Club con grandissima importanza e capace di scrivere pagine importanti di calcio sia in Italia sia a livello internazionale; l’ultima stagione è stata, in ogni caso, positiva.

L’Inter, in campionato, avrebbe sicuramente potuto fare meglio ma il cammino tenuto dal Napoli è stato a dir poco insostenibile.

Ben diverso il discorso nelle coppe dove la “legge” di Inzaghi (maestro nelle competizioni di breve durata) si è fatta sentire regalando diverse soddisfazioni ai tifosi nerazzurri.

L’allenatore nerazzurro ha sicuramente avuto i suoi meriti ma non si può non complimentarsi con la società, abile nell’allestire una squadra di assoluto valore.

Ma quanto ha speso l’Inter sul mercato? I nerazzurri, per allestire la rosa, hanno speso (come riportato da Transfermarkt) intorno ai quaranta milioni di euro. Ora andiamo a vedere, reparto per reparto, le cifre che i nerazzurri hanno dovuto sborsare.

Quanto ha speso l’Inter in porta?

Iniziamo dalla porta dove l’Inter ha avviato un cambio di gerarchie; Handanovic, infatti, è diventato piano piano la riserva di Onana. L’estremo difensore è arrivato a parametro zero dall’Ajax.

Il portiere si è subito dimostrato un giocatore fondamentale per questa squadra con una serie di interventi che sono valsi punti importanti all’interno della stagione nerazzurra.

Quanto ha speso l’Inter per la difesa?

Arriviamo alla difesa; Inzaghi, per tutto il mercato, aveva chiesto un difensore alla società per completare il reparto difensivo.

Il rinforzo è arrivato all’ultimo; stiamo parlando di Acerbi diventato nerazzurro con la formula del prestito. Acquisto perfetto considerando il rendimento avuto dal centrale all’interno di questa stagione.

Sempre per la difesa non possiamo non menzionare Bellanova che è andato a completare il reparto dei terzini; il giocatore è arrivato con la formula di un prestito a tre milioni di euro.

Quanto ha speso l’Inter a centrocampo?

Il centrocampo dell’Inter, nella passata stagione, era uno dei più forti dell’intero campionato italiano; i nerazzurri, però, avevano bisogno di completare la zona mediana del campo.

A parametro zero è arrivato Mkhitaryan; in pochissimo tempo è diventato un giocatore fondamentale per l’Inter. La sua esperienza, unita alla sua qualità, si sono rivelate importantissime all’interno della stagione nerazzurra.

In mezzo al campo è arrivato anche Asllani che l’Inter ha prelevato dall’Empoli con un prestito di quattro milioni e mezzo.

Cifra importante per un giocatore giovane che ha tutte le carte in regola per andarsi ad imporre in un club importante e con ambizioni di un certo livello come quello nerazzurro.

Quanto ha speso l’Inter in attacco?

A inizio 2022 è scattato l’obbligo di riscatto per Correa che è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter con i nerazzurri che hanno dovuto versare nelle casse della Lazio, come riportato da Goal, venticinque milioni di euro.

In attacco, però, il vero colpo è stato il ritorno di Lukaku; il belga ha vissuto una stagione difficile complice un mondiale, con il suo Belgio, dove non è riuscito ad imporre le sue qualità.

Con i nerazzurri è tornato il vero Lukaku solo nell’ultima parte della stagione; l’Inter per riportare in Italia il centravanti ha sborsato quasi otto milioni di euro di prestito.