Osimhen, agente in città: il Napoli adesso trema

Si avvicina il momento della resa dei conti per il futuro di Victor Osimhen: le ultime sull’attaccante del Napoli

Ultimi preparativi per la grande festa del Napoli, che saluterà il campionato da trionfatore, con la consegna del trofeo scudetto alla squadra al ‘Maradona’ in occasione della gara con la Sampdoria di domenica alle 18.30, valida per l’ultima giornata. A Fuorigrotta, celebrazioni all’interno dello stadio, con la festa diffusa nelle principali piazze della città con maxi schermi. Ospite ‘speciale’, Victor Osimhen.

Il nigeriano vuole suggellare definitivamente il titolo di capocannoniere del campionato, ormai solo da certificare sul campo dopo la doppietta di Bologna che lo ha fatto nuovamente allungare su Lautaro Martinez nella classifica dei bomber (25 gol per l’azzurro, l’interista è a quota 21). Una grande soddisfazione per lui, dopo le prime due stagioni partenopee un po’ troppo condizionate dagli infortuni. Inevitabilmente, però, al termine della cavalcata sua e della squadra, si dovrà parlare del suo futuro.

Osimhen, dopo la Samp la decisione sul futuro: si fa avanti anche il Real Madrid

De Laurentiis, non è un mistero, vorrebbe trattenerlo anche a fronte di offerte shock. Ma sul suo numero 9 può scatenarsi una vera e propria asta e potrebbero irrompere i top club, in grado di mettere sul piatto ingaggi faraonici. Come ad esempio il Real Madrid.

Tra i ‘Blancos’, l’opzione dell’addio di Benzema si fa sempre più concreta. E dopo Kane, sarebbe proprio Osimhen il preferito da Florentino Perez per raccogliere l’eredità del Pallone d’Oro. Se il Real non riuscirà a mettere le mani sull’inglese, partirà l’assalto a Osimhen. Il cui agente, come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, è a Napoli in questi giorni per iniziare a riflettere sul futuro. Saranno giorni molto caldi per tutto il Napoli, che si prepara a dire addio a Spalletti e Giuntoli, artefici della grande impresa, e dovrà riflettere attentamente su cosa accadrà ai protagonisti in campo.