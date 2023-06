Lucia Javorcekova, il perizoma in primo piano toglie il respiro

Lucia Javorcekova non smentisce mai le sue forme prorompenti, che continuano a far sognare i fan: visione clamorosa

Da anni ormai è diventata una delle presenze femminili più acclamate in assoluto sui social e la cosa non sorprende. Una delle preferite dagli italiani, da quando, in quell’autunno del 2015, si consacrò alla storia esibendosi senza veli in un celebre servizio de Le Iene. Lucia Javorcekova, da allora, non è più stata dimenticata, anzi.

La prorompente slovacca, 33 anni, già in precedenza era una delle modelle più famose sulla scena. Ma in quell’occasione, rispondendo con entusiasmo alla ‘sfida’ lanciata dal programma di Italia Uno, riuscì a superarsi e a dare dimostrazione di una sensualità esplosiva e incontenibile che ha immediatamente conquistato tutti. E che nel corso degli anni ha continuato a fare strage di cuori, grazie alla sua incessante attività su Instagram. Dove vanta una platea di tutto rispetto e anzi in costante aumento, con oltre 3 milioni e mezzo di followers. A beneficio dei quali propone scatti sempre più provocanti e avvolgenti.

Lucia Javorcekova pronta a incendiare l’estate, il lato B buca lo schermo

Per lei è come se fosse sempre estate, dopo essersi trasferita, ai tempi della pandemia, in Messico. Sulle spiagge tropicali sa sempre come attirare l’attenzione, ma ora che l’estate sta per iniziare anche per noi, Lucia non si fa certo pregare a regalarci immagini da sogno.

Uno dei suoi ultimi scatti esalta in maniera celestiale la sua silhouette ormai iconica. Con un dettaglio in primo piano che non può certo passare inosservato: un lato B stratosferico, con un perizoma sottilissimo che sparisce in maniera sublime tra le sue curve. Uno scatto che alza la temperatura in un attimo e raccoglie, manco a dirlo, consensi a ripetizione tra gli ammiratori tra like e commenti estasiati. Lucia è decisamente una di quelle bellezze che mettono tutti d’accordo, è assolutamente impossibile trovare chi non la apprezzi e non rimanga incantato da tale magia.