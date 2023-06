Inter, Paramount+ nuovo sponsor: accordo UFFICIALE

Ora è anche ufficiale: in occasione delle partite con Torino e Manchester City, sulle maglie dell’Inter campeggerà un nuovo sponsor, Paramount+

Dopo il caos creato dal mancato pagamento del main sponsor DigitalBits, l’Inter ha trovato l’accordo con una nuova azienda il cui logo apparirà sulle maglie nerazzurre in occasione delle ultime due partite della stagione.

Tutto confermato: l’Inter ha un nuovo sponsor che campeggerà sulle casacche nerazzurre in occasione delle ultime partite della stagione, ovvero domani pomeriggio contro il Torino e il prossimo 10 giugno nella finalissima di Champions League contro il Manchester City ad Istanbul.

Lo sponsor, come anticipato da Calciomercato.it, sarà Paramount+, servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa. Il logo del servizio di streaming, dunque, sarà presente sulle maglie che Barella e compagni indosseranno nelle ultime due gare della stagione 2022/2023.

Inter, confermato il nuovo sponsor

Un accordo che – come sottolinea il club nerazzurro – “rappresenta una storica partnership tra due brand che puntano sempre più a raggiungere un mercato globale”.

Infine, l’Inter ha ricordato che “il logo Paramount+ sarà presente anche sulla maglia nerazzurra in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2022-2023 quando la squadra scenderà in campo contro il Torino”. Si chiude così la parentesi delle maglie senza sponsor per l’Inter, durata nove partite, in seguito al caos creato dal mancato pagamento del main sponsor DigitalBits.