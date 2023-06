Ibrahimovic e la chiamata del Condor: l’obiettivo è uno solo

Ibrahimovic è pronto a dire addio al Milan; per l’attaccante svedese due obiettivi per il futuro. Ecco quali sono

Il Milan si prepara ad affrontare il Verona nell’ultima partita di campionato; un match fondamentale soprattutto per gli scaligeri in piena lotta salvezza e che dovranno dare uno sguardo al match dell’Olimpico dove la Roma riceve lo Spezia.

San Siro si prepara a salutare i propri ragazzi al termine di una stagione difficile dove i rossoneri hanno deluso in campionato ma sono arrivati in semifinale di Champions League dove si sono dovuti arrendere all’Inter.

Una partita dal sapore particolare anche per Ibrahimovic; l’attaccante svedese, infatti, non rinnoverà il contratto e saluterà il Milan. Il suo ritorno in rossonero è stato fondamentale per cambiare mentalità alla squadra e riportarla ai vertici del calcio italiano.

Inutile negare come l’acquisto di Ibrahimovic sia stato determinante per permettere al club di vincere lo scudetto; ora, però, è tempo di saluti con la stagione dello svedese decisamente complicata a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno costretto a stare fuori per diverso tempo.

L’unica soddisfazione è arrivata a Udine quando, realizzando il calcio di rigore, è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato in Serie A.

Ma ora quale sarà il futuro di Ibrahimovic? L’attaccante, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, vuole ancora essere decisivo nel mondo del calcio.

Ecco allora che bisogna fare attenzione all’ipotesi Monza; il club è stata una delle soprese più belle di questa stagione e il prossimo anno vuole continuare a stupire.

L’arrivo di Ibrahimovic (che potrebbe essere favorito dalla presenza di Galliani) permettere al club brianzolo di accelerare il processo di crescita; con uno come Ibrahimovic, il Monza potrebbe anche sognare qualcosa in più di una “semplice” salvezza.

Ibrahimovic, il Monza per puntare all’Europeo: il punto

Come detto, Ibrahimovic si sente ancora in grado di poter essere decisivo in un campo da calcio; il futuro dell’attaccante svedese è fondamentale anche in chiave nazionale.

L’obiettivo del centravanti è quello di guidare la sua Svezia al prossimo europeo; missione non semplice ma, con Ibrahimovic, nulla è impossibile.

Per essere convocato ad Euro2024, però, serve prima trovare una squadra che faccia giocare Ibrahimovic con continuità; da questo punto di vista il Monza potrebbe essere la soluzione ideale.

Non ci resta che aspettare per capire il futuro di un giocatore che non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ma vuole continuare a ricoprire un ruolo da protagonista nel campo da calcio.