Hugo de Oliveira: alla scoperta del figlio di Amauri

Amauri ha avuto una carriera davvero molto particolare, ma ora è pronto a sostenere il figlio Hugo de Oliveira per il suo futuro.

Il calcio brasiliano ha sempre saputo sfornare una serie di grandi talenti e a questa lista sembrava davvero poter prendere parte anche Amauri. In Italia ha giocato davvero per tantissime squadre, ma di sicuro è ancora uno dei più amati di sempre a Palermo.

In rosanero ci arrivò grazie alle sue grandi prestazioni con la maglia del Chievo e non tutti sanno che è lui l’unico marcatore della storia dei gialloblu in Champions League, nello sfortunato 2-2 del Bentegodi contro il Levski Sofia che costò l’eliminazione dei veneti.

I suoi gol a Palermo lo portarono ben presto in orbita Juventus e con i bianconeri visse due periodi ben diversi. Nella stagione 2008-09 sembrava poter diventare il centravanti della rinascita della Signora, ma un infortunio subito a inizio 2009 lo limitò di fatto per sempre.

Non tornò mai più a quei livelli, che lo avevano portato a segnare anche al Real Madrid, ma iniziò un triste declino. Giocò diversi anni per Fiorentina, Parma e Torino, prima di ritirarsi dal calcio anche con una presenza in Nazionale, in un’amichevole a Londra tra Italia e Costa d’Avorio.

Il calcio dunque gli ha dato tanto, ma lo ha portato anche a dover ingoiare qualche boccone amaro. Per questo motivo può essere la persona perfetta per poter aiutare il proprio figlioletto Hugo de Oliveira Amauri nella crescita nel mondo del calcio.

Hugo de Oliveira Amauri: caratteristiche fisiche, ruolo, come gioca, piede e somiglianze con il padre

La sua carriera è appena iniziata, stiamo infatti parlando di un ragazzo che è solamente nato nel 2006. Se il padre era brasiliano di origine italiana, il giovane Hugo de Oliveira non avrà bisogno di aspettare l’iter per naturalizzarsi, infatti è nato a Roma.

Buon sangue non mente anche per il giovane Hugo de Oliveira che non poteva diventare altro se non un attaccante. Nel marzo del 2023 è stato definitivamente messo sotto contratto con il Lecce, con i giallorossi salentini che sono convinti del suo talento.

A puntare su di lui è stato soprattutto Fabrizio Miccoli, con l’ex compagno d’attacco di Amauri ai tempi del Palermo che non ha perso tempo nel segnalarlo alla squadra della sua città. Per il cannoniere ex Juventus inoltre è una grande notizia il passaggio di suo figlio al Lecce, infatti da quando ha interrotto la propria avventura nel calcio ha aperto un’azienda vinicola con Fabio Cordella, un imprenditore che collabora con l’esportazione di vini negli Stati Uniti.

La città salentino dunque è diventata importantissima per papà Amauri e per suo figlio. Pantaleo Corvino forse ha già anticipato i tempi ancora una volta nell’acquisto di un baby campione.