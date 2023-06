Esonero Allegri: arriva la mossa disperata

In casa Juventus, al netto del finale di campionato, tiene sempre banco il futuro di Massimiliano Allegri, tornato nuovamente in discussione. Arriva un annuncio che può cambiare le cose

Si chiuderà ad Udine il campionato della Juventus di Massimiliano Allegri, che termina non solo senza trofei ma anche senza il prezioso accesso alla prossima Champions League. Pesano i dieci punti di penalizzazione rimediato per il caso plusvalenze, ma in generale si tratta di un’annata con troppi bassi e pochissime note positive.

Un intero biennio senza titoli per la Juventus dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che quindi non è riuscito a ripagare la fiducia del club che aveva deciso di affidarsi all’usato garantito. Altri due sono gli anni di un contratto a cifre importanti, che spesso è stato oggetto di grande discussione.

Così come sotto i riflettori ci è finito proprio il lavoro del tecnico livornese, molto spesso criticato dagli stessi tifosi della Juventus, non contenti per i risultati e il gioco espresso dalla squadra. I prossimi cambiamenti in società inoltre pongono indubbi punti interrogativi su quello che sarà il destino di Allegri, intorno al quale aleggiano già da tempo anche nomi di eventuali successori come Igor Tudor che lascia il Marsiglia.

Calciomercato Juventus, l’ultima chance di Allegri: l’annuncio che può cambiare le cose

I sette milioni di euro dell’ingaggio di Allegri sono un muro molto, ma non garantiscono la permanenza a Torino del tecnico livornese, molto legato all’ambiente e alla società, ma chiamato eventualmente ad una svolta in vista della prossima stagione.

Il futuro è ancora incerto e nebuloso per lo stesso allenatore toscano che secondo quanto sottolineato dal giornalista Luca Momblano potrebbe anche effettuare un tentativo ulteriore per restare.

In diretta ai microfoni di ‘Juventibus’ il collega ha riferito: “Allegri avrebbe fatto sapere alle persone giuste di essere disponibile a rivedere il suo contratto per sostituirlo con un altro contratto. Mossa disperata per rimanere?”.

Un cambio di contratto potrebbe quindi rappresentare, secondo Momblano, anche un tentativo estremo per restare.