Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 38esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 38esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Va in archivio la Serie A e con essa il fantacalcio. L’ultimo turno, diversamente da quanto succede in altri paesi, si giocherà in più giorni: la 38esima giornata del massimo campionato, inizierà oggi con Sassuolo-Fiorentina e proseguirà sabato con Empoli-Lazio, Cremonese-Salernitana e Torino-Inter.

Le attenzioni maggiori, però, saranno puntate domenica quando Spezia e Verona si giocheranno la salvezza: i liguri sono attesi a Roma, i gialloblu a San Siro, per sfidare il Milan.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 38esima giornata di Serie A

SASSUOLO-FIORENTINA venerdì ore 20:30

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Ruan, Ferrari, Marchizza; Harroui, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Castrovilli; Kouamé, Barak, Gonzalez; Cabral.

TOP: Berardi è on fire! Bonus anche per Cabral e Pinamonti

FLOP: fuori Ruan!

RISCHIATUTTO: Castrovillari può essere una buona trovata!

TORINO-INTER sabato ore 18:30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

TOP: Vlasic e Lukaku per i bonus! Bene Singo e Calhanoglu

FLOP: Gagliardini meglio lasciarlo fuori

RISCHIATUTTO: Karamoh può far male!

CREMONESE-SALERNITANA sabato ore 21:00

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Chiriches, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Piatek.

TOP: Ciofani per l’ultimo gol in A! Candreva non deluderà!

FLOP: Daniliuc ci convince poco

RISCHIATUTTO: Kastanos può tirare il coniglio dal cilindro

EMPOLI-LAZIO sabato ore 21:00

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TOP: Caputo sfida Immobile! Sì a Zaccagni e Cambiaghi

FLOP: Stojanovic meglio tenerlo fuori

RISCHIATUTTO: Vecino è pronto a stupire

NAPOLI-SAMPDORIA domenica ore 18:30

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Ilkhan, Rincon, Augello; Djuricic; De Luca, Gabbiadini.

TOP: Osimhen vuole chiudere in bellezza! Sì a Raspadori e Di Lorenzo

FLOP: Ravaglia rischia una imbarcata

RISCHIATUTTO: non dimenticatevi di Simeone