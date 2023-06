Annuncio e incontro per il futuro: Thiago Motta vuota il sacco

Tra gli allenatori più chiacchierati del momento per la prossima estate c’è Thiago Motta, che oggi ha parlato in conferenza stampa

Domenica al ‘Via del Mare’ contro un Lecce già salvo il Bologna di Thiago Motta proverà a chiudere con un ulteriore sorriso il proprio straordinario campionato. I felsinei sono a quota 51 punti ed occupano l’undicesima posizione, col chiaro obiettivo di provare a chiudere nella top 10.

Giornata di conferenza stampa per lo stesso allenatore del Bologna, che è anche uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato per il prossimo futuro. Accostato, tra le altre, anche al Napoli lo stesso Thiago Motta ha dichiarato: “Io e Saputo dobbiamo incontrarci di nuovo, in questo momento non posso dire molto. Sono confronti che ci servono a capire cosa vogliamo fare e cosa faremo, ma con lui condivido la soddisfazione per quanto fatto quest’anno e le ambizioni per il futuro”.

Calciomercato, il futuro di Thiago Motta è da decidere: “La mia priorità è quella del club”

Thiago Motta appare quindi concentrato e voglioso di chiudere prima di tutto bene il campionato, e poi ci sarà tempo per intavolare il futuro anche attraverso il dialogo con il patron Saputo.

A proposito di futuro l’allenatore italo-brasiliano ha aggiunto: “La cosa più importante è il progetto tecnico che abbiamo iniziato quest’anno, la mia priorità è la priorità del Club. Oggi però sono concentrato sulla partita di Lecce, sarebbe fantastico concludere l’anno con i risultati dalla nostra parte. Abbiamo un partita fantastica davanti e dobbiamo pensare a questa”.

Prima il Lecce e poi si vedrà cosa accadrà per un allenatore che a Bologna ha lavorato benissimo attirando le potenziali mire anche di altri club. Presto ancora incontri col presidente Saputo per lavorare sul domani di una società solida ed ambiziosa che punta a crescere sempre di più, esattamente come lo stesso Thiago Motta che per ora appare allineato.