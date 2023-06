Addio alla Juve e ritorno inaspettato: c’è l’apertura ufficiale

Una pedina di proprietà della Juventus targata mister Allegri ha rilasciato un’intervista parlando anche del tema futuro: possibile ritorno

Grazie al patteggiamento e al ko della Fiorentina in Coppa Italia, la Juventus ha la certezza di prendere parte ad una competizione europea nella prossima stagione. Competizione che, ovviamente, non sarà la Champions League: in tal senso, il verdetto definitivo è giunto al termine della sfida persa contro il Milan di Stefano Pioli all’Allianz Stadium.

Neanche a dirlo, pesa enormemente la nuova penalizzazione di dieci punti inflitta al club di Exor dalla Corte d’Appello Federale negli scorsi giorni. Questa situazione spinosa, destinata a durare ancora a lungo, implica dei sacrifici in ambito di calciomercato. Difatti, diverse pedine bianconere potrebbero abbandonare la nave nelle settimane a venire e non è affatto da escludere che la società metta in atto un vero e proprio restyling per quanto concerne, in particolare, il reparto offensivo. Non è un segreto il fatto che Dusan Vlahovic rientri eccome nella lista dei cedibili, dato che porterebbe nelle casse torinesi una quantità di denaro alquanto rilevante.

Ma non solo, perché oltre al bomber serbo appare in bilico anche la permanenza di Moise Kean. Quest’ultimo, nelle scorse ore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Views.fr’, parlando pure – tra le altre cose – di un possibile ritorno al PSG: “L’avventura a Parigi è stata il momento migliore della mia carriera finora. Non potrei mai dimenticarlo. Se ho l’impressione che questa storia non sia finita? Non lo so (ride, ndr). Nessuno può sapere cosa accadrà domani. Io vivo giorno per giorno e a Parigi ero molto grato. Se succede, succede. Tutto accade per una buona ragione“.

Juventus, Kean e il PSG: il punto sul futuro

Insomma, stando alle sue parole, sembra proprio che il centravanti non disdegnerebbe l’ipotesi di un ritorno all’ombra della Tour Eiffel. Allo stato attuale delle cose, tutti gli attaccanti della ‘Vecchia Signora’ sono in discussione.

E anche Kean rischierebbe il taglio, se la Juventus dovesse riuscire a trovare l’incastro giusto nel corso della prossima sessione estiva dei trasferimenti. Questo nonostante il giocatore canterano, pagato quasi 40 milioni per riportarlo alla Continassa, abbia la media migliore tra gol fatti e minuti giocati tra gli attaccanti juventini. Il futuro, però, è tutto da decifrare.