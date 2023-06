Zidane alla Juventus e doppio colpo dal Real: c’è già la risposta

Zidane resta il ‘sogno’ della Juventus e può portare in bianconero due grandi calciatori: la risposta è già arrivata

Allegri resta o va via? L’interrogativo è dirimente per progettare il futuro della Juventus. Archiviata la questione giustizia sportiva con il patteggiamento, alla Continassa è tempo di stendere i programmi per la prossima stagione.

In attesa del nuovo direttore sportivo (per Giuntoli serve il via libera di De Laurentiis), la questione più importante da risolvere è quella relativa al tecnico del prossimo anno. La società continua, nelle dichiarazioni pubbliche, a confermare la fiducia in Allegri e lo stesso allenatore ribadisce di avere un contratto e non di non essere intenzionato a dimettersi.

Tutto però può ancora succedere e un addio al termine del campionato è tutt’altro che da escludere. Ma chi al suo posto? Certo, la mancata qualificazione in Champions e la possibile esclusione dalle coppe pesano e l’idea più concreta è di affidarsi ad un allenatore emergente, come può essere Tudor, in cima alle preferenze dei bianconeri.

Il mercato però è il mondo dei sogni e tra questi per la Juventus c’è sicuramente Zinedine Zidane. Stando a ‘elnacional.cat’, il tecnico francese sarebbe tentato da dire sì al club bianconero e dalla possibilità di essere il protagonista del rilancio della società. Con lui nella nuova avventura italiana vorrebbe due big del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, doppio colpo per Zidane

Stando a quanto riferito dalla stessa fonte, Zinedine Zidane alla Juventus avrebbe già in mente due rinforzi di altissimo livello, entrambi provenienti dal Real Madrid. Benzema e Modric, entrambi in scadenza di contratto, sono in cima alle preferenze dell’allenatore francese, che ha dovuto però incassare un doppio rifiuto.

Benzema, infatti, vorrebbe continuare la sua avventura al Real, rinnovando il contratto, ma in caso di addio ha due destinazioni preferite: la Premier League o il ritorno in Ligue 1 e soprattutto in un club che possa garantirgli nuovi trionfi, non in una squadra in ricostruzione come sarebbe la Juventus.

No anche da parte di Modric: il suo destino, se verrà decisa la separazione dal Real Madrid, sarà in Arabia Saudita dove potrebbe chiudere la carriera con un ricchissimo ingaggio. Niente Juve quindi, il Zidane bianconeri incassa i primi due no.