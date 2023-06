Ultimatum ad Allegri e rescissione: la Juve ha deciso

Allegri non è ancora fuori dalla Juventus, nei prossimi giorni l’incontro con la società: accetta le condizioni o sarà rescissione

Una sola partita e poi la stagione della Juventus sarà ufficialmente terminata, senza nemmeno avere l’ansia di quello che potrebbe succedere nelle aule di tribunale in estate. Dopo il patteggiamento, infatti, la società può finalmente programmare il futuro con maggiori certezze: a partire da Massimiliano Allegri.

Dopo un paio di settimane di grande tensione, i rapporti tra il tecnico livornese e la società starebbero tornando quantomeno normali. Dopo l’ultima partita di campionato, che potrebbe ancora valere un posto in Europa League per i bianconeri, avverrà l’incontro tra la dirigenza e Massimiliano Allegri. La società presenterà il nuovo progetto tecnico per i prossimi anni ed il livornese sarà messo davanti ad un bivio: o accetta le nuove condizioni o saluta immediatamente.

La Juve mette Allegri al bivio: nuovo progetto o rescissione immediata

Quella della panchina bianconera è ancora una partita a scacchi apertissima, con Massimiliano Allegri che sta studiando la sua prossima mossa: intanto, la società lo ha messo davanti ad un bivio.

Francesco Calvo sarebbe pronto anche a proseguire insieme a Max, ma prima serve una confronto a tutto tondo sul nuovo corso della Juventus. Rispetto a quando ha firmato due stagioni fa, infatti, è cambiato tutto a Torino e Allegri ora deve mostrarsi concorde anche col nuovo progetto tecnico. Senza una totale sintonia sui piani futuri, infatti, lo strappo tra l’attuale allenatore e la ‘Vecchia Signora’ appare inevitabile.

Tra le ipotesi vagliate dalla Juventus (e da Massimiliano Allegri), c’è anche quella della rescissione del contratto con una lauta buonuscita. Uno scenario che non può essere escluso in questo momento e che verrà tratteggiato con maggiore accuratezza nella prossima settimana. Fondamentale, in questo senso, sarà l’incontro che avverrà nei giorni seguenti al match contro l’Udinese. O tutto o niente, Allegri dovrà accettare ogni condizione della società se vorrà continuare ad essere l’allenatore della Juventus. Sullo sfondo, come raccontato da Calciomercato.it, restano Tudor e diversi altri profili presi in esame dalla società: l’avventura di Allegri a Torino, però, potrebbe non essere finita.