Salta il ritorno all’Inter: “Affare fatto al 99%”

Il club nerazzurro aveva sondato nelle scorse settimane la possibilità di far tornare il centrocampista a Milano

In attesa di disputare la super partita di sabato prossimo a Istanbul contro il Manchester City, l’Inter ieri sera ha assistito alla sconfitta della prima italiana impegnata in una finale europea. La Roma, infatti, è caduta ai rigori contro il Siviglia al termine di una partita che ha sollevato più di una polemica per le scelte arbitrali.

Mercoledì toccherà invece alla Fiorentina scendere in campo per la finalissima di Conference League contro il West Ham, in attesa dei nerazzurri in Champions. L’appuntamento del 10 giugno sarà l’ultimo di una stagione già positiva per l’Inter che ha fin qui sollevato due trofei grazie alla vittoria di Supercoppa e Coppa Italia, centrando in campionato l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

Quest’ultimo risultato consentirà ai dirigenti di affrontare con maggiore serenità la prossima stagione sotto il profilo economico, evitando di dover sacrificare la prossima estate i propri pezzi pregiati. Un mercato che sino a questo momento non ha ancora attivato i movimenti l’Inter, evidentemente presa dalla finalissima di settimana prossima. Diverso il caso dei rivali dei nerazzurri i quali, a tal proposito, starebbero definendo un primo importante acquisto in entrata.

Calciomercato Inter, il Manchester City vicinissimo a Kovacic

Il calciatore in questione è Mateo Kovacic, ex nerazzurro che nelle scorse settimane è stato nuovamente accostato all’Inter.

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, il Manchester City avrebbe già chiuso l’affare per il croato “al 99%”. Il centrocampista del Chelsea, in scadenza di contratto nel giugno 2024, aveva già deciso da tempo di non rinnovare e ricercare sul mercato un nuovo avvincente progetto. A convincerlo non poteva che essere Pep Guardiola e il fascino del calcio espresso dalle sue formazioni.

Un colpo che con ogni probabilità consegna l’altro grande obiettivo del Manchester City, Jude Bellingham, al Real Madrid. Il centrocampista inglese di proprietà del Borussia Dortmund, la cui valutazione complessiva dovrebbe andare oltre i 120 milioni, è destinato a diventare un nuovo calciatore ‘blanco’ nel giro di poche settimane.