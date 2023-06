Quando finisce il calciomercato in Turchia?

Il calciomercato è importante in tutte le leghe calcistiche; andiamo a vedere come funziona il mercato in Turchia.

Due finestre di calciomercato fondamentali; le società hanno la possibilità di rinforzare le proprie rose in due momenti ben precisi, l’estate e l’inverno.

Per quanto riguarda l’estate, il calciomercato è decisamente lungo perché deve dare alle società il modo di costruire le rispettive rose in vista della stagione.

Nel calciomercato, però, si possono commettere degli errori; non sempre, infatti, le trattative portate a termine danno i frutti sperati. E’ capitato, capita e capiterà che alcuni giocatori acquistati non riescano a mantenere le aspettative.

Le società devono, ovviamente, avere la possibilità di rimediare ai propri errori; ecco, dunque, che arriva il calciomercato invernale in soccorso delle squadre. Una sessione più corta ma dove si ha la possibilità di puntellare le rose e riparare gli errori fatti in estate.

Due finestre di mercato molto importanti e che tengono i tifosi incollati davanti alla televisione (o comunque ai social di informazione) con la speranza di scoprire quale giocatore sta per prendere la loro squadra del cuore.

Il calciomercato ha, ovviamente, delle regole ben precise; andiamo a vedere come funziona in Turchia con le date di inizio e fine.

Chiusura calciomercato Turchia orario

Abbiamo detto di come ci siano due sessioni di calciomercato che permettono alle rose di rinforzarsi; iniziamo da quella estiva.

In Turchia l’ultimo calciomercato estivo è iniziato, stando alle informazioni di Transfermarkt, il 17 giugno e si è concluso l’otto settembre; quasi tre mesi di tempo per andare a rinforzare le rose e prepararsi al meglio per l’inizio della stagione.

Per quanto riguarda, invece, l’orario di chiusura non abbiamo informazioni precise; il termine ultimo, nella sessione di mercato invernale appena passata, sembrano essere le 23.59.

Quando finisce il calciomercato invernale in Turchia?

Andiamo a vedere, ora, le date di apertura e chiusura del calciomercato invernale in Turchia; in questo caso la finestra di mercato (stando alle informazioni di Transfermarkt) è iniziata lo scorso 12 gennaio per poi chiudersi il 18 febbraio.

In questo caso, dunque, poco più di un mese per andare a migliorare le rose. Queste le modalità del calciomercato in Turchia, altro campionato dove le dinamiche del mercato tengono i tifosi con il fiato sospeso.

Tutti, infatti, vogliono scoprire come la propria squadra si rinforzerà e di conseguenza dove potrà arrivare al termine della stagione. Inutile negarlo, il calciomercato interessa tutti i tifosi calcistici presenti nel mondo.