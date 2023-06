Openda e i suoi fratelli: il Milan cerca un bomber

Il Milan cerca un bomber sul mercato e valuta quattro opzioni: oltre ad Openda, ci sono anche due possibili ritorni di lusso

La stagione dei rossoneri non è stata all’altezza delle aspettative e del titolo di campioni d’Italia in carica, sia per l’operato di Stefano Pioli sia per le scelte di mercato che non hanno pagato. Maldini e Massara vogliono evitare di ripetere gli stessi errori e provano a consegnare al tecnico emiliano un attaccante che possa rappresentare un’alternativa valida a Giroud.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, i rossoneri stanno chiudendo per l’arrivo di Kamada a parametro zero: sarà il giapponese il primo acquisto per il Milan formato 2023/24. Uno dei punti nodali del mercato estivo del ‘Diavolo’ sarà quello relativo all’attaccante: sul tavolo della dirigenza meneghina ci sono tre nomi oltre a Lois Openda.

Non solo Openda, per l’attacco del Milan ci sono anche due grandi ritorni

La scelta numero uno del Milan per l’attacco resta Lois Openda, attaccante belga classe 2000 che quest’anno ha fatto faville con il Lens. La squadra di Frank Haise si è conquistata un posto in Champions League e riuscire a strappargli il bomber non sarà un’impresa facile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il piano B della dirigenza del Milan sarebbero fondamentalmente tre: il ritorno in Serie A di due attaccanti come Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, oppure una soluzione già interna al campionato italiano come Arnautovic. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la soluzione Morata è tutt’altro che peregrina e potrebbe essere l’uomo giusto per Pioli.

Maldini e Massara sanno perfettamente che questa estate ogni loro mossa sarà giudicata nel dettaglio, dopo che la scelta di spendere tutto il budget estivo per Charles De Ketelaere non ha pagato quest’anno. La scelta dell’attaccante sarà molto importante per il Milan che verrà, tutti ne sono consapevoli nel capoluogo lombardo.