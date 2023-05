Via dalla Juventus, nuova panchina per Allegri: “Sfida tra due club”

Nuovo allenatore per la Juventus, c’è la data ed Allegri trova subito un’altra squadra: cosa succede nel club bianconero

Archiviata la vicenda giudiziaria, almeno per l’ambito sportivo, la Juventus può programmare il proprio futuro, pur restando in attesa della decisione della Uefa.

Partecipare o no alle prossime coppe europee non è certo un aspetto secondario nel pianificare le mosse per il futuro, soprattutto per quanto riguarda la panchina e il calciomercato. Di questo ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Si è partiti dal possibile sostituto di Allegri: “Thiago Motta è un nome da tenere in considerazione, ma fino a metà giugno la Juve non può sbilanciarsi. Italiano potrebbe rientrare nelle idee del Napoli, ma se la Juve dovesse cambiare Allegri potrebbe virare su di lui”. In tutto questo Albanese sottolinea che “la decisione Uefa sarà decisiva” visto che senza coppe “la Juve potrebbe virare su un allenatore emergente”.

In quest’ultimo caso ci potrebbero essere anche addii eccellenti con Vlahovic e Chiesa tra i calciatori più ricercati: “Le offerte ci sono solo per Chiesa, Vlahovic e pochi altri. Per Vlahovic i discorsi ti portano a valutare quelle offerte. Come fatto per de Ligt, al massimo puoi rientrare dell’investimento”. Ma è soprattutto la questione panchina a tenere banco.

Calciomercato Juve, Allegri via: due ipotesi

Via dalla Juventus, ma per andare dove? Il futuro di Allegri è ancora tutto da scrivere e a questo riguardo, il giornalista della Gazzetta dello sport traccia due possibili soluzioni per l’allenatore toscano.

“Per prendere un nuovo allenatore, la Juve dovrà fare un grande sacrificio. Discorso diverso se Allegri trovasse un altro club. Attenzione – afferma Albanese – a Real Madrid e Paris Saint-Germain, due squadre a cui spesso è stato accostato”. Al momento però la situazione è quella di una società che “ha dato fiducia al tecnico” e di un Allegri che ” ha sempre detto che resterà al 100%”.