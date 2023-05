UFFICIALE, ritorno alla Juventus: l’annuncio sui social

Calciomercato già iniziato per la Juventus, per i bianconeri c’è un ritorno: ecco l’annuncio ufficiale che chiarisce tutto

La stagione della Juventus si conclude con la possibilità di guardare con maggiore serenità al futuro, dopo il patteggiamento per il filone manovra stipendi che ha permesso di concludere le vicende giudiziarie senza ulteriori scossoni. Il mercato dei bianconeri è già iniziato e a Torino si accoglie ufficialmente un ritorno.

E’ quello di Arthur, che, esaurito il prestito al Liverpool, tornerà nelle fila bianconere. Il centrocampista brasiliano, conclusa la propria stagione in Inghilterra, ha salutato i ‘Reds’ con un sentito post su Instagram in cui ha scritto: “Vorrei ringraziare tutti (allenatori, giocatori e staff) per tutto il loro supporto durante la stagione. Sarò eternamente grato al club, i tifosi sono tra i più incredibili in tutto il mondo e l’emozione di una partita ad Anfield è davvero impressionante. Ringrazio l’intera comunità di Liverpool per aver accolto la mia famiglia in questi mesi, avrò sempre bei ricordi dei giorni vissuti qui“.

Juventus, e ora che si fa con Arthur? Scenari tutti da decifrare

Dunque, il 27enne ritorna a Torino dopo aver trascorso una stagione in Inghilterra, ma senza aver praticamente mai visto il campo. I problemi fisici lo hanno tenuto a lungo fuori dal campo e anche una volta tornato a disposizione non è riuscito a entrare nelle rotazioni di Klopp.

Solo due presenze in prima squadra, una in Champions e una in Carabao Cup, più altre due nella squadra riserve, e stop. Era evidente che il riscatto, a queste condizioni, sarebbe stato impossibile. E adesso la Juventus dovrà trovare una soluzione. Ancora due anni di contratto per lui fino al 2025, difficile pensare che possa rimanere, di sicuro non con Allegri in panchina. Trovare un acquirente e soprattutto chi possa permettersi il suo ingaggio da circa 6 milioni a stagione non si preannuncia un’impresa facile.