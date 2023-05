Tudor-Juve, svolta definitiva: ecco cosa sta succedendo

Il croato ha giocato nella Juventus e ricoperto il ruolo di vice durante la stagione targata Andrea Pirlo. Il suo contratto col Marsiglia scade nel 2024

Allegri resta oppure no sulla panchina della Juventus? Chiusa la questione sentenze, anche se esiste sempre la possibilità di una esclusione dalle coppe, in tal caso dalla Conference League, da parte dell’UEFA, in casa bianconera si può iniziare a programmare il futuro. Come scritto ieri da Calciomercato.it, Igor Tudor resta il favorito per la panchina in caso di divorzio dal livornese.

L’avvento a Torino di Giuntoli, col quale esiste già un accordo, dovrebbe portare all’allontanamento di Allegri. Da capire, eventualmente, le modalità, seppur la più accreditata resti quella di una separazione ‘consensuale’ con buonuscita.

Il 55enne ha ancora due anni di contratto da circa 7 milioni netti a stagione. chiaramente non intende perdere nemmeno un euro. Stamane è tornato in quota il nome di Conte, ma è l’altro grande ex – Igor Tudor – il nome ‘caldo’ che gira all’interno della società targata Exor.

Tudor vuole la Juventus: le ultime sulla panchina

A proposito di Tudor, stando a ‘Footmercato.net’ in questi giorni il croato incontrerà il presidente Longoria per parlare del suo futuro. Nonostante un altro anno di contratto e una stagione comunque positiva (terzo in classifica, cioè playoff di Champions), il 45enne viaggia spedito verso l’addio al Marsiglia.

A Tudor non sarebbe andato giù il clima ostile trovato fin dall’inizio della sua esperienza sulla panchina marsigliese. Poi la prospettiva di tornare a Torino, per allenare la Juve dopo l’esperienza tumultuosa da vice di Pirlo, è troppo allettante per uno ambizioso come lui. I contatti con ‘La Vecchia Signora’ proseguono, se Allegri andasse davvero via ecco che il ‘sogno’ Juventus – per Tudor – potrebbe diventare realtà.