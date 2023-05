Quando chiude il calciomercato in Eccellenza? Le date

Il calciomercato è tra le cose più importanti nel mondo del calcio; andiamo a vedere quando termina il mercato in Eccellenza.

Sappiamo benissimo dell’importanza del calciomercato all’interno del mondo del calcio; le trattative sono uno degli aspetti più importanti dal momento che permettono alla varie società di rinforzare le rispettive rose.

Il calciomercato ha delle regole ben precise; una di queste riguarda le finestre di mercato a disposizione delle società.

Abbiamo la sessione di mercato estiva dove si ha diverso tempo per andare a comporre le varie rose in vista della stagione che sta per iniziare; molto diverso il discorso per quanto riguarda la sessione di mercato invernale.

Si tratta di una finestra denominata di riparazione dal momento che le società hanno molto meno tempo per andare a limare le rose a disposizione a finire, nel migliore dei modi, la stagione in corso.

Andiamo ora a vedere come funziona il calciomercato per quanto riguarda l’Eccellenza.

Date inizio calciomercato estivo Eccellenza

Iniziamo con la sessione estiva di calciomercato, la finestra più lunga perché permette alle società di andare a rinforzare le rose e prepararsi, nel migliore dei modi, all’inizio della stagione.

Quando inizio il calciomercato estivo? Stando a quanto riportato da Tuttocampo, la data di apertura per le trattative nell’ultima sessione di mercato estiva è stata lo scorso primo luglio.

Date fine calciomercato estivo Eccellenza

Ovviamente non solo una data d’inizio ma anche una data di fine; sempre secondo quanto riportato da Tuttocampo, l’ultima sessione di calciomercato estiva si è conclusa l’ultimo sedici settembre con il gong finale alle 19.00.

Come possiamo vedere, dunque, nella sessione estiva le società hanno diverso tempo a disposizione per andare a formare le rispettive rose. Un periodo in cui imbastire delle trattative e, di conseguenza, portarle a compimento.

Quando inizia il calciomercato invernale Eccellenza e quando finisce

Abbiamo parlato del calciomercato estivo; ora non possiamo non menzionare la finestra invernale, quella definita di riparazione dal momento che le società possono andare a modificare quanto fatto in estate anche se con molto meno tempo a disposizione.

La data dall’ultimo calciomercato invernale, stando a quando riportato da Tuttocampo, è stata lo scorso primo dicembre per poi concludersi il ventitré dicembre con le diciannove come termine ultimo per andare a chiudere le trattative.

Un lasso di tempo inferiore ma che deve servire alle società per migliorare le rose e, in alcuni casi, rimediare ad operazioni non ottimali portate avanti in estate.