Patteggiamento Juve, Gravina al contrattacco: parte la querela

Dopo il patteggiamento della Juventus, polemiche sulla reazione di Gravina, pronto a rispondere a muso duro

E’ destinata a far discutere ancora a lungo la decisione del Tribunale Federale Nazionale di accordare alla Juventus il patteggiamento per il processo manovra stipendi, intesa con la quale i bianconeri hanno chiuso la partita giudiziaria soltanto con una ammenda di 718mila euro circa. Così come hanno fatto discutere le dichiarazioni in merito del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Ai microfoni di Tv Play, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha rilasciato dichiarazioni durissime contro Gravina e contro la Juventus. Frasi che non sono passate inosservate e che hanno causato la immediata reazione delle istituzioni calcistiche. Come si apprende dall’ANSA, infatti, la procura FIGC ha aperto un fascicolo di inchiesta sulle dichiarazioni di Bandecchi. E lo stesso Gravina sembra intenzionato ad adire querela contro il sindaco ternano.