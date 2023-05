Serie A, svolta epocale al VAR: mai accaduto prima in campionato!

Svolta totale in Serie A: arriva l’annuncio ufficiale, cambiano le regole sulla VAR. Ecco che cosa accadrà dalla prossima stagione.

Tante, troppe le polemiche alzate in questi anni per l’uso della tecnologia in campo. Ritornare indietro, però, sembra impossibile. Il VAR aiuta la direzione di gioco, se utilizzata correttamente. Oltretutto, offre maggior sicurezza agli arbitri e rassicura i calciatori presenti sul terreno di gioco. Tuttavia, l’obiettivo di eliminare gli errori arbitrali non è stato raggiunto e ci sono ancora molte zone oscure su cui lavorare.

La FIGC e l’AIA si sono adoperate per la prossima stagione per una clamorosa, innovativa e importante novità. Sarà un primo passo verso la trasparenza, quella richiesta a gran voce da migliaia di tifosi.

Quante volte ci siamo domandati, rivedendo gli episodi dubbi, cosa si sarebbero potuti dire in cuffia il direttore di gara e i suoi assistenti. Ebbene, dal prossimo anno in Serie A sarà possibile ascoltare qualche stralcio di conversazione tra l’arbitro e la sala VAR nel momento in cui ci sarà da prendere delle decisioni.

Serie A, si ascolteranno gli l’audio tra arbitro e sala VAR

L’Ifab ha già dichiarato mesi fa di voler condividere con il pubblico allo stadio le decisioni dei direttori di gara prese all’on-field review. L’arbitro comunicherebbe attraverso il microfono la spiegazione di ciò rivede al monitor e deluciderebbe i tifosi sulla decisione in merito ad un’irregolarità.

La Serie A e la FIGC, però, vanno ben oltre. Infatti, come comunicato in una nota ufficiale “la Federazione ha girato una puntata pilota con l’audio tra arbitro in campo e Var con l’obiettivo di rendere pubblici alcuni highlights sui social ufficiali della FIGC a scopo formativo e informativo sull’utilizzo della tecnologia applicata al gioco del calcio secondo il regolamento approvato dall’Ifab”.

Insomma, dalla prossima stagione di Serie A sarà possibile ascoltare alcune conversazioni tra i direttori di gara e la sala al VAR, per capire in effetti che cosa si dicono gli arbitri nei rapidi istanti prima di prendere una decisione su un episodio. La FIGC intende intraprendere la strada della trasparenza e cerca di ascoltare la voce dei tifosi che vorrebbero ridurre la distanza tra direttori di gara e i fruitori del prodotto calcio. Attualmente, gli arbitri di Serie A non rilasciano interviste – al netto di rari accordi con l’AIA – e non commentano le loro prestazioni, come invece avviene con i protagonisti in campo. La trasparenza comunicativa tra direttore di gara e sala VAR potrebbe certamente attirare l’attenzione del pubblico e aumentare la fiducia nei confronti della classe arbitrale.