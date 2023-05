Sentenza Juve, spiegati i 10 punti: le motivazioni della Corte d’Appello

Caso Plusvalenze Juventus, spiegate dalla Corte d’Appello della Figc le motivazioni che hanno portato ai 10 punti di penalizzazione

Nel giorno dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale che dovrà convalidare il patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi, sono state svelate le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti in classifica alla Juventus.

La Corte d’Appello della Figc ha infatti annunciato quelle che sono le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione inflitta al club bianconero nel corso di questa stagione: “Per Paratici pesano 4 punti di penalizzazione, 3 per Agnelli, 2 per Arrivabene, 1 per Cherubini. Si arriva a 10 punti totali che soddisfano criteri afflittività, proporzionalità e ragionevolezza”.

“Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati”. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale della Figc