Roma, Dybala e Spinazzola scaldano i motori: il punto sulla formazione

Le ultime sui giallorossi di Mourinho che domani sera sfideranno il Siviglia in Ungheria per la finale di Europa League

Ultimo allenamento a Roma prima della partenza per Budapest. I giallorossi hanno svolto la seduta di rifinitura a Trigoria totalmente aperto alla stampa, che ha dato indicazioni importanti sulla formazione di domani.

In primis la conferma della presenza di Paulo Dybala, che è ovviamente recuperato e non è escluso che – come vi abbiamo raccontato in tutti questi giorni nonostante i commenti pessimistici di Mourinho – parta addirittura titolare col Siviglia.

Regolarmente in gruppo anche Leonardo Spinazzola, che sarà a disposizione pure lui per una maglia da titolare. Oggi con i compagni si è allenato anche Rick Karsdorp, che torna dopo tre mesi per l’infortunio al menisco. Partirà per Budapest, ma non è in ballottaggio per un posto dall’inizio.

Unico assente Kumbulla e poi anche Camara, che ha assistito all’allenamento in ‘borghese’. La Roma sa che dovrà compattarsi, fare la solita partita alla Mourinho provando a deciderla con gli episodi. Come i calci piazzati, arma letale dei giallorossi in tutta la stagione. Anche oggi Pellegrini in primis, ma anche El Shaarawy e non solo, si sono fermati a provare una serie di palle ferme.

Siviglia-Roma, la probabile formazione giallorossa

Per domani praticamente tutti ok i titolari, con Rui Patricio in porta e il terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Llorente (in vantaggio su Ibanez).

A destra spazio ancora a Zalewski con Spinazzola che si candida per un posto a sinistra: in mezzo la diga formata da Cristante, Matic e Bove. Il classe 2002 è in condizione super e parte avanti rispetto a Wijnaldum. In avanti Pellegrini a supporto di Abraham.

Alle 17.45 la conferenza stampa di Mourinho, Pellegrini e Mancini.