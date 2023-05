Quando comincia il calciomercato invernale?

Il calciomercato si divide in due grandi tipi; andiamo a vedere quando comincia quello invernale definito di riparazione.

Nel calcio una parte fondamentale è, per forza di cose, data dal calciomercato; le trattative dei vari club, il cui obiettivo è quello di rinforzare le proprie rose, sono seguite con grande passione (sia in televisione sia sui giornali ma anche su un social come Twitter) dai tifosi delle rispettive squadre.

Durante tutto l’anno non si fa altro che parlare di come un club possa essere migliorato e dei motivi che possono portare una determinata trattativa ad andare in porto. Del calciomercato, nonostante abbia delle date ben precise, se ne parla 365 giorni l’anno.

Esistono fondamentalmente due tipi di calciomercato che permettono ai club di Serie A (ma non solo) di svolgere le rispettive trattative.

Si tratta della sessione di mercato estiva, decisamente più lunga e di quella invernale che invece è più breve e anche per questo viene denominato come mercato di riparazione.

Andiamo ad approfondire il discorso sul calciomercato invernale che serve, alle varie società, di modificare quanto fatto in estate e puntellare le rispettive rose per andare a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ma quando inizia il calciomercato invernale? Il mese prestabilito per svolgere le trattative durante l’inverno è gennaio; nel primo mese dell’anno, infatti, le società hanno la possibilità di andare a rinforzare le rispettive rose con operazioni di completamento.

La data di inizio dell’ultimo calciomercato invernale, per andare a svolgere le varie trattative, è stata il due gennaio. Da quel momento i club di Serie A hanno avuto la possibilità di rinforzare le proprie rose.

Dove si svolge il calciomercato invernale 2023?

Il calciomercato si svolge in un albergo che si trova a Milano dove, in apposite stanze, le varie società (rappresentate generalmente dai direttori sportivi) si ritrovano per andare a chiudere la trattative di mercato.

Ultimamente il teatro del calciomercato invernale è stato l’Hotel Sheraton di Milano; in passato, però, si è svolto sempre a Milano ma all’Hotel Melia.

Quando chiude il mercato invernale 2023? Le date

Abbiamo detto della data di inizio dell’ultimo mercato invernale, il due gennaio. Come accennato in precedenza, il calciomercato invernale ha una durata molto più corta rispetto al mercato estivo.

Quando chiude il mercato invernale? Sempre a gennaio e, prendendo come esempio l’ultima sessione del calciomercato di riparazione, la data di chiusura è stata il 31 gennaio alle 20.00.

Superato questo orario non si potranno più fare trattative almeno da un punto di vista ufficiale; le società, infatti, possono continuare a chiedere informazioni in attesa dell’inizio della successiva sessione di mercato.