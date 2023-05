“Pietra tombale”: Juventus e Figc, cosa succede con il patteggiamento

La Juventus e la Procura della Figc avrebbero trovato un accordo per il patteggiamento: oggi la decisione dei giudici, cosa può succedere

Fine dei giochi o almeno così dovrebbe essere. La Procura Federale e la Juventus avrebbero trovato un accordo per il patteggiamento e oggi si celebrerà l’udienza che dovrà certificare l’intesa sul procedimento relativo a manovra stipendi, partnership con altri club e rapporti con agenti.

Le indiscrezioni raccontano di una possibile maxi-multa per la società bianconera, forse accompagnata da ulteriori punti di penalizzazione (2 o 3). Una sanzione che consentirebbe al club piemontese di ripartire ‘pulito’ il prossimo anno e di mettersi al riparo anche da eventuali decisioni Uefa.

Se dovesse arrivare l’esclusione dalle coppe, infatti, con la qualificazione alla Conference League, la Juventus vedrebbe attivata fin da subito la punizione e quindi il prossimo anno potrebbe puntare alla qualificazione in Champions. La situazione appare quindi delineata e bisognerà soltanto attendere la decisione dei giudici che quest’oggi saranno chiamati a valutare la congruità dell’accordo.

Juventus, il patteggiamento ‘condanna’ la Figc

Ovviamente la risonanza avuta dalla notizia del patteggiamento è stata vasta e non si contano i commenti. Tra il popolo bianconero c’è chi esprime soddisfazione per aver messo fine alla vicenda subito, potendo quindi programmare il futuro a partire dalla prossima stagione, e chi invece considera sbagliata la scelta di venire a patti con la Figc.

Dall’altro lato anche la Federcalcio non è esente da critiche: per molti tifosi (non della Juventus) la Procura della Figc avrebbe dovuto respingere il patteggiamento e punire in maniera più severa la società bianconera. Ma non manca chi ritiene che con quest’intesa a trarre vantaggio sia proprio la Federazione, evitando eventuali strascichi all’esterno della giustizia sportiva (TAR, ndr).

Non si schiera con nessuna delle due fazioni Graziano Campi che dà una lettura particolare dell’accordo trovato con la Juventus. Secondo cui, infatti, “ben presto il patteggiamento diventerà la pietra tombale dell’attuale Figc”. Lo stesso Campi, inoltre, aggiunge anche che “la Juventus ha trovato l’accordo. Ma Agnelli, Arrivabene e tutti gli altri coinvolti? Sono posizioni differenti. Sarebbe clamoroso un accordo con tutti quanti”. Bisognerà attendere qualche ora per capire quale sarà realmente questo accordo.