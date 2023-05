Milan, fuori per scelta tecnica: ecco il primo addio

Pioli lo ha escluso per scelta tecnica, la sua avventura al Milan è arrivata al capolinea: un big è ai saluti. Tutti i dettagli

La vittoria dell’Allianz Stadium contro la Juventus ha consegnato al Milan l’aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Pioli ha così raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, ma solo grazie alla penalizzazione della Juve. Il bilancio della stagione dei rossoneri non può che essere negativo dopo lo Scudetto e la dirigenza è già al lavoro in vista del calciomercato estivo. Non solo in entrata. Maldini e Massara, infatti, saranno chiamati a risolvere diverse questioni interne relative alle situazioni dei giocatori che non hanno reso secondo le aspettative. Uno di questi è sicuramente Ante Rebic, vero e proprio oggetto misterioso della stagione del Milan.

“Ha giocato meno, perché le scelte sono state più su altri giocatori. È forte, ma anche caratteriale: ha bisogno di giocare un po’ di più”, aveva dichiarato Pioli nelle scorse settimane. Anche nelle ultime giornate, però, il tecnico rossonero ha rinunciato al croato fino all’esclusione con la Juventus per scelta tecnica.

Calciomercato Milan, Rebic escluso per scelta tecnica e ai saluti

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, non c’è stato nessun problema fisico o altri impedimenti per la Juve: Pioli ha escluso Rebic per scelta tecnica dopo l’ultima settimana di allenamenti.

Gli atteggiamenti non erano quelli giusti, riferisce la rosea, e l’allenatore non ha gradito l’intensità e il lavoro svolto dall’attaccante croato. L’avventura in rossonero di Ante Rebic è arrivata al capolinea. Salvo sorprese, si andrà verso l’addio in estate ed entrambe le parti cercheranno una nuova sistemazione per il giocatore.