Incubo Balotelli: ultima chance per evitare la retrocessione

Il Sion di Balotelli ha l’ultima possibilità per evitare al retrocessione: il ko con il Lugano segna il destino della squadra di Tramezzani

Altra sconfitta, la quinta consecutiva, e per il Sion di Mario Balotelli lo spettro della retrocessione in Serie B diventa reale. La squadra allenata da Paolo Tramezzani continua la sua crisi, con appena un punto conquistato nelle ultime sette partite disputate.

Fuori per infortunio l’attaccante italiano, per il Sion è arrivata una pesante sconfitta sul campo del Lugano. Il punteggio finale recita 4-0 per i padroni di casa e condanna gli ospiti allo spareggio salvezza. Ad evitare la retrocessione soltanto il cambio di formula del campionato che dal prossimo anno passerà a 12 squadre. Ecco allora che per quest’anno non era prevista nessuna retrocessione diretta: le prime due squadre della Serie B svizzera sono state promosse direttamente, mentre la terza (lo Stade Losanna) va allo spareggio contro l’ultima della Super League, il Sion appunto.

Sion ai playout: ultima chiamata per la salvezza

Mario Balotelli spera di recuperare per i doppio confronto salvezza contro lo Stade Losanne. La prima sfida è in programma sabato 3 giugno, mentre il ritorno si disputerà tre giorni dopo.

Vincere per il Sion significherebbe guadagnarsi la permanenza nel massimo campionato e per farlo Tramezzani spera di poter contare anche su Balotelli.