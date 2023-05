Dybala scalpita: può giocare anche dal primo minuto | CM.IT

Paulo Dybala pronto per la finale di Europa League: potrebbe scendere in campo anche dal primo minuto contro il Siviglia

L’avvicinamento di Paulo Dybala alla finale di Budapest è stato scandito dalle dichiarazioni di José Mourinho. L’abituale prudenza del portoghese in questi appuntamenti è passata dal pessimismo sulla presenza della Joya contro il Siviglia, ai “20-30 minutini” di oggi. Che, tradotti, vogliono dire soltanto una cosa: Dybala è recuperato.

Non sarà, ovviamente, al 100%, ma l’argentino, come vi abbiamo raccontato ieri, ha dato segnali positivi durante gli allenamenti e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non va esclusa una sua presenza dal primo minuto nella fondamentale sfida con gli andalusi.

Più che una gestione del suo fisico, a questo punto, si tratterà di strategia: meglio puntare sulla qualità dell’ex bianconero per impostare la gara sui binari giusti, oppure sfruttarla a partire dal 60′? Mourinho conosce le dinamiche di una finale continentale come poche persone al mondo e avrà già scelto. L’esperienza di Dybala, che raggiunge domani la 16esima finale in carriera, è per lui un fattore.

“Non siamo angioletti” ha dichiarato lo Special One, che in queste notti sa che chi è capace di gestire pressioni enormi, può fare la differenza. E Dybala, che si caricò sulle spalle (con successo) il peso di un rigore che valeva un leggendario Mondiale, sulle pressioni può scriverci un romanzo…