Chi è Mattia Pagliuca, il figlio di Gianluca Pagliuca? Oggi è in Serie A

Mattia Pagliuca è il figlio di Gianluca ma, a differenza del padre, ha scelto un ruolo diverso da quello del portiere.

Sampdoria, Bologna, Inter e Ascoli; queste le squadre in cui Gianluca Pagliuca ha militato; parliamo di un portiere che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio sia a livello di club sia a livello di nazionale dove è arrivato ad un passo dal vincere il Mondiale del 1994, perso dalla nazionale azzurra contro il Brasile.

E’ stato un portiere forte, abile tra i pali e con un grande senso della posizione; estremo difensore completo sotto tutti i punti di vista.

L’ex portiere azzurro ha un figlio, anche lui calciatore, pronto a fare il suo percorso. Andiamo ora a vedere se il figlio di Gianluca Pagliuca, Mattia, potrà ripercorrere la strada del padre.

Mattia Pagliuca genitori: chi è la madre?

Sappiamo benissimo chi è il padre di Mattia Pagliuca; per quanto riguarda la madre invece, come riporta Calcio247.it, sembra sia veramente complicato trovare informazioni su chi sia la madre di Mattia Pagliuca.

Ruolo Mattia Pagliuca al Bologna

Mattia Pagliuca è un classe 2001 che gioca come punta centrale nel Bologna, squadra in cui l’ex portiere ha militato per diversi anni lasciando un ricordo decisamente positivo nella mente dei tifosi del club emiliano.

Esordì nel match che il club perse cinque a uno in casa contro la Roma in una partita che difficilmente il giocatore potrà dimenticare. Rispetto al padre, come riferisce Sky Sport, dimostra fin dagli inizi di essere molto più bravo con i piedi che a difendere la porta.

Parliamo di un giocatore con un buon fisico (il suo metro e ottantotto lo rendono decisamente pericoloso nel gioco aereo) e soprattutto una tecnica discreta. Mattia Pagliuca ama utilizzare molto il piede destro.

Non siamo di fronte al classico centravanti d’area di rigore dal momento che, sempre stando a Sky Sport, può essere utilizzato o alle spalle del centravanti o come ala offensiva.

Un ruolo, dunque, completamente diverso da quello svolto dal padre; Gianluca Pagliuca doveva evitarli i gol, Mattia è chiamato a realizzarli.

Infortunio Mattia Pagliuca

Attualmente Mattia Pagliuca è alle prese con un brutto infortunio che lo farà rientrare, molto probabilmente, nel corso della prossima stagione.

Come riportato da Corriere Romagna, l’attaccante quando giocava con l’Imolese ha subito un grave infortunio al legamento crociato.

Un momento non semplice considerando la gravità del problema e la giovane età; il tempo, però, è dalla sua parte e Mattia Pagliuca tornerà ad essere protagonista su un campo da calcio.

Piede preferito e il paragone con il padre

Abbiamo detto di come il piede preferito di Mattia Pagliuca è il destro; l’unica somiglianza con il genitore è l’altezza dal momento che Pagliuca senior è alto un metro e novanta; il fatto di aver scelto un ruolo diverso dal portiere potrebbe aiutarlo nei paragoni che inevitabilmente ci saranno.

Fare il calciatore, con sulle spalle il nome di chi ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, non deve essere per nulla semplice.

Mattia Pagliuca, però, sembra avere i crismi per potersi imporre nel ruolo di centravanti. L’età gioca sicuramente a suo favore; non ci resta che aspettare per capire dove potrà arrivare il classe 2001 figlio di Gianluca ma con un futuro da attaccante.

Fidanzata Mattia Pagliuca

Da un punto di vista sentimentale non abbiamo informazioni certe se Mattia Pagliuca sia impegnato in una relazione o se sia single. La cosa certa è che il suo grande amore è quello per il pallone.