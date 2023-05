Addio Roma dopo la finale, Dybala va dal nemico

Assalto dopo la finale di Europa League, Dybala potrebbe salutare la Roma e finire ai rivali

Prima la vittoria finale e poi l’assalto a Paulo Dybala: è l’obiettivo e il piano di Monchi, con il Siviglia che si prepara alla finale di Europa League in programma domani sera a Budapest contro la Roma.

Il dirigente degli andalusi sta già riflettendo su quelle che possono essere le possibili mosse di mercato e il nome dell’argentino piace e non poco in casa Siviglia. La ‘Joya’ è legato ai giallorossi sino al 2025, ma nel contratto del giocatore sono presenti due clausole, una per l’Italia e una per l’estero. Quella per l’Italia è fissata a 20 milioni di euro, mentre quella per l’estero a 12 milioni. La Roma può annullarla aumentando lo stipendio del giocatore, ma in questo caso l’ultima parola spetta all’argentino. Se Dybala dovesse decidere di accettare l’offerta di un club non italiano, la Roma non potrebbe far nulla.

Via Suso e assalto a Dybala: il piano di Monchi

Monchi però è pronto ad approfittarne. Il piano dell’ex dirigente giallorosso sarebbe quello di fiondarsi su Dybala una volta giocata la finale di Europa League.

La vittoria della competizione porterebbe il club andaluso a ottenere un importante tesoretto da investire sul mercato. A quello, Monchi aggiungerebbe i soldi della cessione di Suso. L’ex giocatore del Milan, decisivo nella semifinale di ritorno contro la Juventus, ha un contratto fino al 2025 ma non sembra più rientrare nei piani della società. Il club è pronto a cederlo: serve liquidità e di fronte ad un’offerta importante Suso finirebbe subito tra i partenti. Lo sottolinea ‘El Gol Digital’, che riferisce come con un addio di Suso e una vittoria dell’Europa League, il Siviglia avrebbe il tesoretto necessario per lanciare l’assalto a Dybala. La Roma dunque deve guardarsi le spalle, anche se prima di tutto, per convincere ancor più l’argentino a restare e a sposare la causa giallorossa, c’è una finale da vincere. La conquista del trofeo e, in automatico, della qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe un messaggio importantissimo per convincere Dybala a voler prolungare la propria permanenza a Roma.