Tuchel in Serie A, scelta fatta: la panchina lo attende

Thomas Tuchel verso un addio clamoroso al Bayern Monaco, il tecnico neo campione di Germania guarda all’Italia

Il weekend calcistico ha emesso diversi verdetti importanti in giro per l’Europa. Soprattutto in Bundesliga, dove la volata per il titolo, negli ultimi 90 minuti, si è risolta nella maniera più incredibile e rocambolesca.

Il Borussia Dortmund, avanti di due lunghezze rispetto al Bayern Monaco, aveva il match point, in casa con il Mainz. Ma i gialloneri si sono fatti bloccare sul 2-2, rimontando solo nel finale dal doppio svantaggio. Ciononostante, avrebbero potuto ugualmente vincere il titolo, con i bavaresi che inizialmente in vantaggio avevano subito il pari, all’81’, a Colonia. La rete di Musiala, al minuto 89, ha però consentito di allungare ancora la striscia di Meisterschale consecutivi per il Bayern a 11.

Trionfo per Tuchel e soci dunque grazie alla differenza reti favorevole, ma l’atmosfera nel club è pesantissima. Licenziati Kahn e Salihamidzic, e l’allenatore subentrato a Nagelsmann solo poche settimane fa potrebbe a propria volta già dire addio.

Tuchel verso l’Italia: operazione rilancio

Un nome, quello del 49enne tedesco, che può tornare a questo punto di forte attualità per il campionato italiano, una avventura che potrebbe stuzzicarlo per ricominciare, dopo aver già vinto in Francia e in patria e dopo una esperienza in Premier League con una Champions League in bacheca ma finita nel peggiore dei modi. Un allenatore dal palmares e dall’esperienza che potrebbero fare comodo a molti in Serie A. A una società, in particolare.

Nel consueto sondaggio giornaliero di Calciomercato.it, su Twitter, l’indicazione di massima ha riguardato Juventus, pronta a separarsi da Massimiliano Allegri e con la necessità di avviare un nuovo ciclo. L’ipotesi bianconera è stata votata dal 43,9% dei partecipanti al sondaggio. Meno credito hanno riscosso invece le ipotesi Napoli (27,4%), Milan (16,5%) e Roma (12,2%).